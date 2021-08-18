بسلسلة تغريدات.. سعد الحريري يرد بقوة على نصر الله

شن زعيم تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري هجوما قويا على زعيم ميليشيات حزب الله حسن نصر الله على خلفية تعثر تشكيل الحكومة وأزمة الوقود الخانقة.
ولم يذكر الحريري نصر الله صراحة في سلسلة تغريدات التي نشرها، ليل الثلاثاء الأربعاء، على حسابه بموقع "تويتر"، لكنه يشير في تصريحاته ومواقفه بذلك.
وكتب الحريري: "استقاتي بعد 17 تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف. أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز".
ويقصد الحريري في حديثه أن حزب الله وزعيمه نصر الله هما اللذين يقفان وراء تعثر تشكيل الحكومة التي كُلف برئاستها قبل أن يعتذر عن تلك المهمة.
وفي تغريدة أخرى، قال الحريري: "المضحك المبكي أن هناك من يريدنا أن نصدق أن النظام السوري يطالبنا بوقف التهريب لأنه يضر بخطته الاقتصادية ولأن التهريب حرام والمهرب خائن للأمانة. ما علينا. لا فائدة من نبش خزانات الماضي لإسقاط أحوال أفغانستان على أوضاع لبنان وقرع طبول الرهان على تحولات خارجية.
وفي تغريدة ثالثة، دعا رئيس الوزراء السابق إلى تأليف حكومة "تتصالح مع اللبنانيين والمجمتع الدولي وليس استدراج لبنان إلى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم. ألم يحن الأوان كي نفهم؟".
وكان زعيم ميليشيات حزب الله، حسن نصر الله، قد قال في كلمة قبل يومين إنه يطالب بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وبأي ثمن، معتبرا أن من يهربون الوقود إلى سوريا "خونة".
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