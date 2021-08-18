حصيلة قياسية فى فرنسا لـ وفيات كورونا .. لأول مرة منذ يونيو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلنت السلطات الصحية فى فرنسا تسجيل 28 ألفًا و114 إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19"، إضافة إلى 111 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية، بأن حصيلة الإصابات الكلية فى البلاد ارتفعت إلى 6 ملايين و504 آلاف و978 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 112 ألفًا و943.
وأظهرت بيانات أصدرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج، الثلاثاء، أن السلطات وزعت 81 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد فى فرنسا.
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