مجلس الوزراء السعودى يصدر 9 قرارات مهمة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء السعودى اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى فى دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء فى شأنها.

وخلال الاجتماع، خرج مجلس الوزراء بعدة قرارات تتمثل فى:

تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الروسى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على قيام المركز السعودى للاعتماد بالتباحث مع جهاز الاعتماد بالمملكة المتحدة فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودى للاعتماد وجهاز الاعتماد بالمملكة المتحدة فى مجال الاعتماد، والتوقيع عليه.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس.

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودى - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطانى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطانى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء فى المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطنى البريطانى فى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون فى مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

التأكيد على كل من: وزارة الداخلية "لجان مراقبة الأراضى الحكومية وإزالة التعديات"، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجارى الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التى عليها وعلى روافدها، وتنفيذ كل ما صدر فى شأن ذلك من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات.

تعيين الدكتور فهد بن عبدالعزيز الربيعة، والدكتور يوهان كارلسون، والدكتور جون نورمان نيوتن أعضاءً فى مجلس إدارة هيئة الصحة العامة من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة.

تشكيل لجنة فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدريب وابتعاث موظفى الخدمة المدنية، باسم "اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفى الخدمة المدنية".

الموافقة على ترقيتين للمرتبة "الرابعة عشرة"، وذلك على النحو التالى:

ترقية معجب بن عبدالله بن مرضى الدوسرى إلى وظيفة، أمين عام محكمة بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

ترقية شعبان بن عبدالله بن عبدالرحمن عسيرى إلى وظيفة "مستشار شؤون مجالس بلدية"، بالمرتبة الرابعة عشرة بـ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.