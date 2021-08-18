أحصل على سيارتك بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة بالتقسيط علي 5 سنوات

أحصل على سيارتك بدون كفيل منتج تمويلي مصمم من قبل شركة مرابحة مرنة بهدف مساعدة العميل في شراء سيارة الأحلام أو شراء أي سلعة تأجيرية مثل المعدات لأصحاب المنشأت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة لجميع العملاء ، كما تعمل شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية علي سرعة تنفيذ إجراءات طلب الحصول على التمويل ، وتتيح الشركة لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال دفعات ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري له.

أهم مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية

تمويل تأجيرى ينتهي بالتملك بهدف مساعدة العميل في شراء سيارة الأحلام ، أحد المنتجات التمويلية المتاحة لدى الشركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا المنتج لشراء المعدات أو الآلات ، حيث توفر الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة تلبي المتطلبات المالية للعملاء ، كما توفر شركة مرابحة مرنة للمواطنين العديد من الإمتيازات عند التقدم بطلب للحصول على المنتج ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي تقدمها الشركة للمواطنين عند طلب التمويل التأجير المنتهي بالتمليك المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.

تمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يمكن أن تصل المبالغ المالية التي توفرها الشركة من خلال هذا المنتج إلي 250 ألف ريال سعودي. تتيح الشركة لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل من خلال دفعات ميسرة. مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل. لا يحتاج هذا التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن. يتميز تمويل شركة مرابحة مرنة بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال الطلب. تتيح شركة مرابحة مرنة الفرصة للعميل لشراء السيارة التي يرغب بها ، من جميع المعارض والوكالات داخل المملكة العربية السعودية.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم الاستفادة من هذا المنتج بشروط ميسرة.

الموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا التمويل بأقل راتب.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 6000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هو شهر واحد لاستكمال الطلب.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن تكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هي 12 شهر.

شروط طلب تمويل شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية