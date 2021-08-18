طريقة عمل العاشوراء في المنزل بأسهل طريقة

يقدم طبق العاشوراء في يوم عاشوراء في اليوم العاشر من محرم، وهوا من الأطباق المشهورة والمفضلة في هذا اليوم، وهي سميت عاشوريا نسباَ الي يوم عاشوراء وإشتهر بها أهل الحجاز وأهل مصر، وهي تشبه البليلة، فقد قدمنا طريقة عمل البليلة من قبل، وأيضا المهلبية والرز باللبن، كما تحتوي العاشوراء علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وذلك بفضل المكونات التي تدخل بها، وطريقة تحضيرها سهلة التحضير وبسيطة، وفيما يلي نقدم لكم المكونات وطريقة التحضير، والمكونات كالتالي.

مكونات العاشوراء

يقدم طبق العاشوراء في المناسبات والاحتفالات الخاصة، فهو من أفضل وأشهر الأطباق التي تقدم في يوم عاشوراء فتقوم بعض النساء بطهيه وترسله هديه لبعض الأقارب والجيران، ومن خلال موقعنا الثقافي نقدم لكم طريقة عمل طبق عاشوراء خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة، وطعمة شهي وجميل مثل المحلات، والمكونات كالتالي.

ربع كيلو جرام من القمح واحد لتر من اللبن، أو الحليب. 4 ملاعق من النشا. ملعقة من الفانيليا. كوب من السكر، أو حسب الرغبة.. كوب من جوز الهند الناعم. زبيب ومكسرات حسب الرغبة. نصف كوب من الكريمة اللباني.

قومي بغسل القمح جيدا ثم ينقع ليلة كاملة في الماء، ثم يصفي من الماء ويغسل، ثم قومي بوضعه في وعاء مناسب وبه ماء علي النار ويترك حتي ينضج تمام، ثم يصفي من الماء.

قومي بوضع اللبن أو الحليب والكريمة اللباني في وعاء وضعييهم علي النار حتي يتم الغليان.

قومي بوضع القمح والسكر علي الحليب والكريمة اللباني وقلبيهم جيدا، ثم بقومي بوضع الكريم شانتيه والفانيليا في نصف كوب لبن وقومي بتقلبيهم حتي للزوبان، ثم يضاف الي المكونات التي علي النار.

قومي بوضع النشأ في نصف كوب لبن أو ماء وقومي بتقلبيهم حتي يتم الزويان، ثم يضاف الي المكونات التي علي النار، وقومي بالتقليب المستمر علي نار هادئة حني يتم تماسك الخليط، ثم ترفع من علي النار وتترك حتي تهدأ، ثم تقدم في أطباق علي حسب أفراد الأسرة.

قومي بوضع العاشوراء في طباق، وقومي تزينها بجوز الهند والزبيب، أو حسب الرغبة، وبالهنا والشفا.

كيفية التحضير

في مقال سابق قدمنا لكم زوار ومتابعين موقعنا الكرام طريقة عمل الرز بالبن في المنزل بأسهل طريقة تحضير وأسرعهم أيضاً، حيث ذكرنا لكم تفاصيل الوصفة بدقة عالية والتي تتلخص في الأرز المصري الأبيض، الحليب السائل، الفانليا، القشطة، المكسرات والفانليا، وتحضير أشهي أرز بالبن في يوم عاشوراء، حيث يمكن تحضيرها في ذلك اليوم كبديل للعاشوراء.