إجلاء 1100 أميركي إضافي من أفغانستان

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الجيش الأميركي أجلى نحو 1100 من الأميركيين وحاملي الإقامات في الولايات المتحدة وأسرهم من أفغانستان، الثلاثاء.

وقال المسؤول في بيان: "الآن بعد أن استقرينا على وتيرة، نتوقع أن تزداد هذه الأرقام". وأوضح المسؤول أن الجيش الأميركي أجلى من أفغانستان أكثر من 3200 شخص حتى الآن.

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