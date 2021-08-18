موعد يوم عاشوراء ١٤٤٣ المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

يوم عاشوراء ١٤٤٣ المحكمة العليا داخل المملكة العربية السُّعُودية قد تم الإعلان بشكل رسمي عن موعده في وقت سابق، خصوصًا أن هذه المناسبة تُعد من المناسبات المهمة التي ينتظرها المسلمين في كل مكان من أجل تحري فعل الطاعات والعبادات والتقرب من الله تعالى في هذا اليوم وجني الثواب العظيم، وفيما يلي عبر موقع ثقفني توضيح موعد يوم عاشوراء في المملكة وفق ما أعلنته المحكمة العليا وكيفية صيامه بالتفصيل.

سبب الاحتفال بيوم عاشوراء

إن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم الهجري الذي يُعد هو الشهر الأول من بين ترتيب الأشهر الهجرية، وتعود ذكرى هذا اليوم إلى اليوم الذي قد نجى الله تعالى به سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ وقومه من بطش وعذاب فرعون، حيث قد اتخذ يهود المدينة هذا اليوم عيد وكانوا يصومونه، وعندما أتى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن اليهود يصومون هذا اليوم وعرف سبب الصيام ، صامه وأمر المسلمين أيضًا بصيامه حيث قد قال عليه الصلاة والسلام {فأنَا أحَقُّ بمُوسَى مِنكُمْ}. غير إن صيام يوم عاشوراء يُكفر ذنوب السنة الماضية ما لم تُرتكب الكبائر.

موعد يوم عاشوراء ١٤٤٣ المحكمة العليا في السعودية

لقد أعلنت المحكمة العليا داخل المملكة العربية السُّعُودية رسميًا عبر الموقع الرسمي أن موعد يوم عاشوراء للعام الهجري 1443 هـ والعام الميلادي 2021 م سوف يُوافق هذا العام يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس من العام الجاري أي (19/8/2021م)، الموافق يوم الحادي عشر من شهر المحرم لعام 1443 هـ (11/1/1443 هـ) في Muharram 11, 1443 AH وفق توقيت وتقويم أم القرى مكة المكرمة، ولقد تم إعلان ذلك رسميًا أيضًا عبر موقع تويتر.

كيفية صيام يوم عاشوراء

إن صيام يوم عاشوراء يأتي على عدة أوجه ولقد أرشدنا رسولنا الكريم إلى أهمية مخالفة اليهود بالجمع بين صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء ، ولقد أشار العلماء إلى مراتب صوم يوم عاشوراء على النحو التالي: