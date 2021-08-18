طريقة التسجيل في برنامج ريف 1443 وشروط استحقاق الدعم الريفي

طريقة التسجيل في برنامج ريف 1443، مع استمرار البرنامج الريفي في فتح أبوابه أمام المتقدمين للالتحاق بالتسجيل والحصول على الدعم المالي للأسر المنتجة، فقد يواصل الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج ريف البحث عن طريقة التسجيل في برنامج ريف الإلكتروني، حيث يعد برنامج ريف أو كما يطلق عليه برنامج التنمية الريفية المستدامة ، من أهم برامج الدعم التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، لتنمية القطاع الزراعي اقتناعاً من الوزارة بالدور الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي.

وتدعم المنصة المواطنين العاطلين عن العمل والأسر المنتجة وربات البيوت ، وتحثهم على التقدم لهذه الخدمة الذاتية المتميزة، فهذه المنصة أطلقتها وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة لتلقي البيانات من أولئك الذين يسعون للحصول على دعم مالي من الحملة لمساعدتهم على زيادة إنتاجيتهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية.

طريقة التسجيل في برنامج ريف 1443

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج الدعم الريفي على موقع تويتر العالمي أنه يتثني لجميع المواطنين ممن تتوفر لديهم شروط استحقاق الدعم الريفي، وطريقة التسجيل في برنامج ريف إلكترونياً من خلال منصة ريف وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط منصة ريف الإلكترونية.

سينقلك المتصفح إلى الصفحة الخاصة بالتسجيل في البرنامج، قم بالضغط علي أيقونة تسجيل.

يجب إدخال بيانات المتقدم والتأكد من صحتها مثل” الاسم الرباعي، رقم الهوية الوطنية الخاص بك، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”.

قم بكتابة الحالة الاجتماعية، وعنوان المسكن، وعدد أفراد الأسرة.

الآن قم برفع صورة بطاقة الهوية الوطنية، وكرت العائلة، ومستندات ملكية المسكن.

تحديد نوع النشاط الذي تمارسه الأسرة ومخطط المشروع.

أدخل سنوات الخبرة وصورة للمنتج المعروض.

إرفاق المستند المستقل وإكمال إدخال باقي البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء قم بالضغط علي أيقونة التسجيل في برنامج التنمية الريفية.

الآن، يمكنك متابعة الطلب عبر المنصة حتى تقرر اللجنة المسؤولة عن نتائج استحقاق الدعم.

شروط استحقاق دعم ريف 1443

يتيح البرنامج خدمات عديدة للمواطنين السعوديين حيث يدعم البرنامج قطاعات مختلفة، ولكن وضع البرنامج شروط وضوابط للحصول على الدعم المالي للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل ومن أهم تلك الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة. الحد الأدنى للسن المقبول هو 21 سنة. يجب أن يعمل المرشح في المهن التي يدعمها البرنامج. الحد الأقصى لقيمة إجمالي الدخل المسموح به 6000 ريال. أن يكون من سكان المناطق التي يغطيها البرنامج. لن يتم قبول الطلبات المسجلة من المستفيدين من برامج التمويل الأخرى. يجب عليه استخراج ورقة عمل مستقلة من إدارة الموارد وتقديمها مع المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج. يتم التسجيل في البرنامج إلكترونيًا باتباع الخطوات التي حددناها بالأعلى. يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفي نشط.

آلية استعلام استحقاق دعم ريف 1443

يمكن إجراء استفسارات بشأن آلية استحقاق الدعم المالي إلكترونياً من خلال الانتقال إلى منصة ريف الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول بحسابك الشخصي واتباع باقي الخطوات، وفي حالة عدم تمكن المستخدم من معرفة حالة الأهلية ، فلا يزال بإمكانه التقديم والانتظار حتى رسالة من الأشخاص المسؤولين عن مرافقة البرنامج ، لمعرفة ما إذا كان الشخص الذي يستوفي شروط مرافقة Reef أم لا.