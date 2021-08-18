مؤشرات تنسيق القبول بكليات القمة 2021. ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2021. وذلك بانخفاض كبير في مجاميع الطلاب بالمقارنة بالسنوات الماضية. هذا ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والذي أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، عن أسماء الطلبة والطالبات الأوائل في شهادة الثانوية العامة 2021، ونسبة النجاح، والمجاميع التكرارية والتي أظهرت انخفاض كبير في مجاميع الطلاب هذا العام، وهذا ما دعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إصدار بيان فور ظهور نتيجة الثانوية العامة بالحدود الدنيا لبدء أعمال تنسيق المرحلة الأولي، اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 21 أغسطس 2021، وحتى يوم 24 أغسطس 2021، على أن يتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلة الأولي.

مؤشرات أولية لتنسيق القبول بكليات المرحلة الأولي 2021

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن الحدود الدنيا لأعمال تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات، وذلك كالتالي:-

* الحد الأدنى لبدء تنسيق المرحلة الأولي لشعبة علمي علوم هو 88.4%.

* الحد الأدنى لبدء تنسيق المرحلة الأولي لشعبة علمي رياضيات هو 80%.

* الحد الأدنى لبدء تنسيق المرحلة الأولي للشعبة الأدبية 65.7%.

ووفقاً لذلك فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه سوف يكون هناك انخفاض للقبول بالكليات المختلفة بالجامعات ما بين 6% إلى 10%، ولهذا فإن المؤشرات الأولية للقبول بكليات المجموعة الطبية كما يلي:-

الكلية مؤشرات أولية للقبول الطب البشري بنسبة 91.5% أو أعلي طب الاسنان بنسبة 91.3% الصيدلة بنسبة 91.2% العلاج الطبيعي بنسبة 91%

أما بالنسبة للقبول بكليات الهندسة فقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن هناك انخفاض كبير في أعداد الطلاب في شعبة الرياضيات، وأن الطلاب الذين حصلوا على مجموع نسبته 80% سوف يلتحقون بكليات الهندسة كما يمكن أن يقل الحد الأدني عن ذلك.

وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن تنسيق المرحلة الأولي سوف تبدأ يوم السبت المقبل ولمدة خمسة أيام على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولي بعد غلق أعمال تسجيل المرحلة الأولي للتنسيق ب 72 ساعة، لتبدأ بعد ذلك أعمال تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021.