الولايات المتحدة : إجلاء 1000 شخص من أفغانستان فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ قناة "سى إن إن" الإخبارية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن أكثر من ألف شخص تم إجلاؤهم على الرحلات الجوية التابعة لـ الجيش الأمريكى.
وأضاف برايس أن من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 330 مواطنا أمريكيا ومقيما دائما، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أجلت بذلك حتى الآن أكثر من 3 آلاف شخص "بما فى ذلك الموظفين".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن نقلت ما يقرب من 2000 مهاجر أفغانى خاص إلى الولايات المتحدة، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة.
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