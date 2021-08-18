جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أكدت أجهزة الدفاع المدنى فى هايتى أن 9 آلاف شخص أصيبوا حتى الآن، جراء الزلزال، فيما تستمر أعمال البحث والإغاثة.
وأشارت البيانات الحكومية أن الزلزال دمر أكثر من 100 ألف مبنى، كما تسببت الفيضانات التى تعرضت لها البلاد بسبب الأمطار الغزيرة، فى تعثر عمليات الإغاثة وقطع الإمدادات عن عديد من المنكوبين الذين دمر الزلزال منازلهم.
وكان زلزال مدمر ضرب هايتى، السبت الماضى، بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، بؤرته على بعد 125 كلم عن العاصمة بورت أو برانس، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتى إلى 1.941 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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