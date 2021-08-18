الناتو : نحتاج تقييما صريحا وواضحا لما حدث فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن تركيز الحلف منصب فى الوقت الحالى على عمليات الإجلاء من أفغانستان، ونحتاج تقييما صريحا وواضحا لما حدث".





وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الثلاثاء، فى بروكسل حول تطورات الوضع فى أفغانستان أن سرعة انهيار الجيش الوطنى الأفغانى فى مواجهة تقدم طالبان كانت مفاجأة، وهناك دروس يمكن لحلف الناتو الاستفادة منها، لكن التركيز الرئيسى اليوم هو إخراج الأشخاص المستضعفين خارج البلد". وأكد أن على طالبان منع أفغانستان من الانزلاق مرة أخرى فى أن تصبح أرضا خصبة للإرهاب، لافتا إلى أن السلطة يجب أن تنتقل سلميا فى أفغانستان إلى حكومة تضمن حقوق الجميع.

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