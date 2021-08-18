ليفاندوفسكي يُسقط دورتموند.. وبايرن "سوبر ألمانيا"

أحرز روبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليقود بايرن ميونيخ للفوز 3-1 على بوروسيا دورتموند، والتتويج بلقب السوبر الألماني، الثلاثاء، ليواصل تألقه بعد تسجيل 41 هدفا في الدوري الموسم الماضي.

وأنقذ مانويل نوير حارس بايرن فرصتين خطيرتين من ماركو رويس وإيرلينغ هالاند، قبل أن يهز ليفاندوفسكي الشباك عندما قابل تمريرة عرضية من سيرج غنابري بضربة رأس قوية في الشباك، بالدقيقة 41.

وحطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي لغيرد مولر الذي توفى الأحد عن عمر 75 عاما، بعدما صمد رقمه لمدة 49 عاما.

وأضاف توماس مولر الهدف الثاني بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة عرضية من ألفونسو ديفيز من الناحية اليسرى، حولها ليفاندوفسكي بكعبه إلى مولر الذي تابعها في المرمى من مدى قريب.

وألغى الحكم هدفا لهالاند بداعي التسلل في الدقيقة 53، قبل أن ينجج رويس في تقليص الفارق في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وتلاشت آمال دورتموند في العودة للمباراة بعدما استغل "ليفا" خطأ من المدافع مانويل أكانجي، ليطلق تسديدة أرضية في المرمى من مدى قريب ويجعل النتيجة 3-1 للنادي البافاري في الدقيقة 74.