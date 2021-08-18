شروط التقديم على سند للزواج ورابط التقديم الرسمي على سند محمد بن سلمان

شروط التقديم على سند للزواج محمد بن سلمان للمتزوجين حديثا، وهي أحدث المبادرات المجتمعية التي يرعاها صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان، وبرنامج سند محمد بن سلمان تم إطلاقه بشكل رسمي اليوم، ومبادرة سند من ولي العد الأمير محمد بن سلمان للزواج تعد مبادرة غير حكومية وهي من المبادرات التي تقدم برامج الدعم الغير ربحية، ويهدف منها تخفيف الأعباء عن كاهل المتزوجين حديثاً، عبر طرق مبتكرة ومتطورة بدعم العديد من الفئات المجتمعية خاصة الفئات التي لها أولوية الحصول على الدعم المادي ومنهم الأيتام.

وتهدف مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج إلى الإيمان بالاستقرار الأسري وتحقيق مبادئه وتقديم المساعدة للراغبين في الزواج وهي أولى المبادرات بناءا على توجيه سمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.

حيث أنه يعد برنامج مجتمعي ليس له غاية ربحية، ينظر احتياجات فئات متنوعة ويسد حاجة كل من يرغب في الزواج من الشباب، لتوفير لهم حياة كريمة والاستقرار، ويوفر برنامج سند محمد بن سلمان، العون المباشر للأسر التي تحتاج حيث أن سند محمد بن سلمان يقدم خدماته سند للزواج وسند للترميم وسند الأسرة فهو يهتم جيداً برفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي، وطرحت الدفعة الأولى من سند للزواج بمنح كل متقدم 20 ألف ريال سعودي.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة، ويهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الشعور باحتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة، وكل هذا تحت أشراف الملك سلمان بن عبد العزيز ويحقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برؤيته نقلة في العمل الخيري، بتحويله من الطابع الفردي إلى الطابع المؤسسي الممنهج الذي يقوم على مبدأ الديمومة والانتشار لخدمة الفئة المستهدفة.

وتعتمد فكرة البرنامج على توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لديهم والوعي المعرفي أيضاً وفق آليات مُبتكرة، وقد تم إنشاء موقعاً إلكترونياً من أجل التسجيل في برنامج سند الزواج أو تقديم سند الزواج للراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم شروط أهلية الحصول على دعم برنامج سند محمد بن سلمان من أجل تخفيف أعباء الزواج على الأفراد.

وتم إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان لمساعدة المواطنين السعوديين المتزوجين حديثاً لمجابهة الأعباء وتخفيفها عن كاهل المواطنين، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية الحكيمة التي تعمل في المقام الأول على راحة أبنائها والعمل على التصدي للآثار الاقتصادية المباشرة والغير مباشرة، ومن أجل العيش حياة كريمة في ظل تصحيح الأسعار الشامل للكهرباء والمواد البترولية وضريبة القيمة المضافة.

خطوات التسجيل

ونشر نشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريده جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

ومن هنا نجد أن المملكة وتحديداً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لا يسعى لتقديم الدعم المالي فقط، بل أنه يهدف إلى تنمية الفكر والوعي ، من خلال دورة الوعي المالي، التي جعلها شرط أساسي للاستفادة من مبادرة سند للزواج.

شروط التقديم على سند محمد بن سلمان للزواج

ويأتي البرنامج استمراراً للأعمال الإنسانية التي يقدمها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات، وذلك لتعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال مبادرات اجتماعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في ذات الوقت التحولات الاقتصادية، والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار سعياً لصناعة أثر مستدام.

وتكون أهم أهداف وشروط التقديم على سند للزواج محمد بن سلمان هي إعطاء الدعم لأصحاب الدخل المنخفض من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، سواء كانوا موظفين لدى القطاع الحكومي أو الخاص، وفي نفس الوقت يعطي سند الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة للحصول على الدعم المباشر من البرنامج، وأكد البرنامج أن مبادرة سند للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، أما عن شروط التقديم على سند للزواج محمد بن سلمان فهي كتالي:

أن يكون المتقدم للحصول على دعم سند من الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

شرط أساسي للحصول على دعم سند أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

وكان البرنامج قد أعلن عن مبادرة سند الزواج كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

وأعلن برنامج سند محمد بن سلمان عن صرف عطاء يصل إلي 100 مليون ريال سعودي للمستفيدين من مبادرة ” سند الزواج” لمساندة حديثي الزواج، والذين يبلغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من المبادرة، وقال برنامج سند محمد بن سلمان للزواج في وقت سابق إنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.

وكما ذكرنا في السطور الماضية أن أولوية الحصول على دعم برنامج سند محمد بن سلمان لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد مبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد، وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا ونوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

التي سبق وأطلقها وتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان سابقاً، كان آخرها : دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، من المقرر إطلاق عدد من المبادرات بشكل متتابع في المراحل المقبلة على أن تنفذ من المكتب الخاص لسمو الأمير محمد بن سلمان.

رابط التقديم على سند محمد بن سلمان للمتزوجين

ويأتي برنامج سند محمد بن سلمان ضمن مساعي المملكة لتعزيز الحياة الكريمة والاستقرار وهذا من أهم شروط التقديم على سند للزواج، ولذلك وجه سموه بإطلاق برنامج سند محمد بن سلمان، التقديم في سند محمد بن سلمان يأتي لتلبية مساعي ولي العهد لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها وضمان استدامة أثر العطاء على المجتمع دون أن يقتصر ذلك على العطاء المباشر.

ومن بعد معرفة شروط التقديم على سند للزواج محمد بن سلمان تأتي طريقة التقديم للحصول على هذا الدعم عن طريق رابط التقديم على سند محمد بن سلمان، ومن المعروف التمويل يقدم بدون أي فوائد ويصل إلى 60 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرا، مفيدا أن عدد من استفاد من خدمات ومنتجات البنك المختلفة منذ تأسيسه عام 1391 وحتى الآن بلغ أكثر من 8 ملايين مواطن ومواطنة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال في القروض الاجتماعية والإنتاجية.

آلية تفعيل الحساب

وكشف برنامج سند محمد بن سلمان عن الإجراء الذي يجب القيام به حال لم يتم تفعيل الحساب عبر البرنامج، وقال برنامج سند محمد بن سلمان: إنه في حال تجاوز 72 ساعة بدون تفعيل يجب إعادة التسجيل في البرنامج مع التأكد من صحة البيانات.

وكما نشر الحساب الرسمي لبرنامج سند محمد بن سلمان على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يقول بأن ما نراه من مؤسسات خيرية في مختلف المجالات سواء التي تحمل أسماء ملوك هذه البلاد أو سواها ما هو إلا جانب واحد من الجوانب المشرقة لبلادنا.

ويمكن من خلال الصفحة الرسمية

هل تجاوزت مدة تسجيلك في برنامج #سند_محمد_بن_سلمان 72 ساعة بدون تفعيل؟

إذًا قم بإعادة التسجيل الآنhttps://t.co/4NmabFiU9b pic.twitter.com/heVvJPmjQJ — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) January 7, 2019

على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تجيب عن الكثير من الأسئلة التي تكون مهمة بالنسبة للمستفيدين عند التسجيل في سند أو حتى بعد أتمام عملية التسجيل ويوجد خطأ ما يظهر للعميل.

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج الغير ربحية، حوالي 15 ألف مواطن سعودي، وأوضح البرنامج أن إجمالي مبلغ الدعم بلغت 300 مليون ريال، عبر تخصيص مبلغ دعم لا يرد بقيمة 20 ألف ريال للمستحق المنطبق عليه شروط استحقاق سند.

وتعمل الحكومة السعودية بشكل دؤوب على تطوير كافة القطاعات الحيوية في المملكة والتي يتعامل معاها المواطن السعودي والمقيم المغترب بشكل مستمر وأساسي، حيث يتم من حين إلى اخر أنشاء برامج وانظمه تسهل على المواطن الكثير من الوقت والجهد الذي يهدر في الذهاب إلى المقرات الحكومية.

وكان البرنامج قد أعلن عن مبادرة سند الزواج كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

واستكمالاً لجهود برنامج “سند محمد بن سلمان” التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، أعلن البرنامج عن صرف عطاء مبادرة “سند الزواج” في دفعته الرابعة، حيث بلغ عدد مستفيدي هذه الدفعة 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال، وبذلك يصبح عدد المستفيدين اكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت الـ 300 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.