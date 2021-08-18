حجز موعد أونلاين بالتأمينات الاجتماعية في الكويت 2021

حجز موعد أونلاين بالتأمينات الاجتماعية في الكويت، هي احدي الاستعلامات الإلكترونية التي يهتم بها قطاع كبير من المستفيدين من خدمات التأمينات الاجتماعية، وقد وضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني بأن حجز الموعد يتم رسميًا لجميع المواطنين داخل دولة الكويت، حيث يتم حجز مواعيد إلكترونية مسبقه بجميع مكاتب الهيئة من أجل منع التزاحم بالمكاتب الحكومية الرسمية التابعة لهيئة التأمينات، مع العمل علي تسهيل كافة الإجراءات وإنهاء المعاملات التي يطلبها كل مواطن علي حده خلال دقائق من الذهاب الي المصلحة، ويأتي تسهيل حجز المواعيد من أجل الحفاظ علي سلامة المواطنين واتباع إجراءات السلامة خلال استقبال المواطنين بأي فرع من فروع التأمينات الاجتماعية، وسوف نوضح لكم طريقة حجز موعد بالتأمينات الاجتماعية في الكويت.

حجز موعد أون لاين بالتأمينات الاجتماعية بالكويت

هيئة التأمينات الاجتماعية في الكويت قد أرشدت جميع المواطنين والمقيمين علي أراضيها بضرورة حجز موعد إلكتروني قبل الذهاب الي أي فرع من الفروع ضمان أداء الخدمة التي يذهب إليها، وحتي يتم حجز موعد مسبق بهدف زيارة أحد فروع المؤسسة يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب علي كل مواطن أو مقيم زيارة الموقع الإلكتروني التالي: مؤسسة التأمينات.

الدخول علي قسم الخدمات العامة المتوفرة بأعلي الصفحة عند الدخول للموقع.

يجب أن يتم اختيار تبويب خدمة حجز الموعد الإلكتروني.

تحديد الغرض أو نوع الخدمة التي يرغب صاحبها في تنفيذها أثناء الذهاب الي المصلحة.

تحديد عنوان المبني أو الفرع الذي يرغب في الذهاب إليه كل مواطن.

تحديد التاريخ والساعة الخاصة بحجز الموعد.

تسجيل كافة البيانات الشخصية التي يطلبها نموذج الحجز الإلكتروني والتعهد بالشروط الخاصة به.

الحجز علي موعد الآن.

خدمات التأمينات الاجتماعية بالكويت

يمكن لجميع المواطنين الانتفاع من خدمات متعددة تقدمها المؤسسة لجميع المواطنين أو المقيمين، علي أن يتم تنفيذها إلكترونياً دون الذهاب الي مقر المؤسسة، ومن أهم هذه الخدمات: