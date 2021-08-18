جلسة استماع فى الكونجرس حول إخفاقات إدارتى ترامب وبايدن فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعرب العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكى عن خيبة أملهم إزاء التطورات فى أفغانستان، ومن المقرر أن يعقد المشرعون جلسة استماع لمناقشة أخطاء إدارتى الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن.





وبحسب "روسيا اليوم"، قال السيناتور الديمقراطى بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن أحداث الأيام الأخيرة أصبحت ذروة لسلسلة الأخطاء التى ارتكبتها الإدارات الجمهورية والديمقراطية خلال الـ20 عاما الماضية".

وأضاف: "نحن نرى الآن النتيجة الرهيبة للسنوات من الإخفاقات فى المناهج السياسية وإخفاقات الاستخبارات".

وأكد مينينديز، أن لجنته ستجرى جلسة استماع حول السياسات الأمريكية فى أفغانستان، بما فى ذلك مفاوضات إدارة ترامب مع "طالبان" وتنفيذ إدارة بايدن لخطة الانسحاب.

ولم يعلن تاريخ عقد الجلسة بعد.

بدوره، أكد السيناتور الديمقراطى مارك وارنر، رئيس لجنة شؤون الاستخبارات فى مجلس الشيوخ، أنه يعتزم العمل مع لجان أخرى "لطرح أسئلة صعبة ولكن ضرورية" حول أسباب عدم استعداد الولايات المتحدة لمثل هذا التطور فى أفغانستان.

من جهة أخرى، واصل الأعضاء الجمهوريون فى الكونجرس انتقاد سياسات إدارة بايدن فى أفغانستان.

وقال الجمهوريون فى لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى فى رسالة إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إن "الأزمة الأمنية والإنسانية التى تتطور الآن فى أفغانستان كان من الممكن تجنبها فى حال قمتم بوضع خطط ما".

ويأتى ذلك على خلفية سقوط حكومة الرئيس أشرف غنى فى أفغانستان، واستيلاء حركة "طالبان" على السلطة قبل إتمام الانسحاب الأمريكى من البلاد.