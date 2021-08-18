تعثر الأهلي مجددا فيما استغل غريمه التقليدي الزمالك الفرصة كما ينبغي، وبات قريبا من الظفر بلقب الدوري المصري الممتاز.
وأهدر حامل اللقب نقتطين ثمينتين بتعادل سلبي أمام طلائع الجيش، الثلاثاء، في المرحلة 31 من الدوري.
وفي التوقيت ذاته، نجح الزمالك في انتزاع فوز صعب أمام وادي دجلة بهدف نظيف، سجله مروان حمدي من ضربة رأس قبل نهاية اللقاء بنصف ساعة.
وابتعد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري، قبل 3 جولات فقط على النهاية.
ووصل الفريق الأبيض إلى النقطة 73، موسعا الفارق مع الأهلي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط، ولضمان اللقب يحتاج الزمالك إلى تحقيق انتصارين فقط، أو انتصار واحد مع خسارة الأهلي في لقاء.
وتقام المراحل الثلاث المقبلة خلال العشرة أيام المقبلة، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي، فيما يواجه الأهلي فرق المصري والجونة وأسوان، على الترتيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يتعثر مجددا.. والدوري المصري يغازل الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.