جرحى في مواجهات بلبنان

جرحى في مواجهات بلبناناندلع حريقان في معملين لتوليد الكهرباء في لبنان، الثلاثاء، وسط مواجهات نجمت عن إحباط متزايد من عدم توفر الخدمات الكهربائية ونقص المحروقات.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية "سقوط جرحى"، بعد مواجهات في معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة المنية (شمال).

وكان مواطنون قد حاولوا "اقتحام المعمل عنوة احتجاجا على التقنين القاسي للتيار الكهربائي الذي تعانيه المنطقة".

وشهد الطريق الدولي في المنية ازدحاما خانقا للسيارات بسبب قيام محتجين بقطعه أمام حركة السيارات، وفقا للوكالة.

كما أفادت دائرة العلاقات العامة في العاصمة، بيروت، أن قوات الإطفاء تعمل في هذه الأثناء على إخماد حريق شب في مؤسسة كهرباء لبنان منطقة قصقص.

وكانت مؤسسة "كهرباء لبنان" أعلنت في بيان، الأحد، حصول "انقطاع عام للكهرباء عن كافة الأراضي اللبنانية بسبب انخفاض الذبذبة إلى مستوى متدن بشكل مفاجئ".

ورجحت أن يكون السبب هو "التجاوزات الحاصلة في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسب التعديات الحاصلة عليها من قبل المواطنين".

وناشدت "كهرباء لبنان" القوى الأمنية استعادة السيطرة على المحطات.

ويعاني البلد منذ أسابيع طويلة من نقص في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

وأثار قرار رفع الدعم عن المحروقات غضب اللبنانيين الذين أقدم عدد منهم على قطع طرق احتجاجاً، باعتبار أن هذا القرار من شانه أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300 في المئة.

وبسبب أزمة المحروقات وغياب الصيانة والبنى التحتية، تراجعت تدريجاً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.

ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبيرة جراء شراء المازوت من السوق السوداء.

وتسبب التهريب غير القانوني للمحروقات بانفجار في منطقة عكار، ليل السبت الأحد، نجم عنه مقتل 28 شخصا وجرح 79 آخرين، في الانفجار الأكثر دموية في البلاد منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020

(وكالات)

