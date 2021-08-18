برنامج ريف ورابط وشروط إستحقاقك للدعم

يأتي الإهتمام بالمزارعين والمنتجين للمحاصيل الزراعية الأولوية وعلى راس إهتمام المملكة لما له من أهداف إستراتيجية لحكومة المملكة، حيث يقدم برنامج دعم ريف العديد من المساعدات والدعم لقطاع كبير من المزارعين بالمملكة حتى يتمكنوا من الإستمرار في الإهتمام بالزراعات والمحاصيل المختلفة والتي تدعم الإقتصاد السعودي، وهو ماتنتهجه حكومة المملكة العربية السعودية في التخفيف عن المزارعين من أبناء المملكة، وأوضح برنامج ريف أنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق للمستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج، وجاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “السلام عليكم.. كيف أعرف أني تم قبولي في دعم في ريف؟، ورد البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله إنه لمعرفة حالة الاستحقاق بإمكانك الدخول عبر بوابة برنامج ريف عن طريق رابط موقع ريف الالكتروني.

دعم برنامج ريف:

من الجدير بالذكر فقد أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف، وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة، ومن المعلوم أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف برنامج ريف:

من الجدير بالذكر فقد أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج ريف يهدف الى تحقيق العديد من الأهداف وهي كالتالي:

يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي.

ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين نمط الحياة.

تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم.

حيث يتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.