مزايا مخفية على واتساب مفاجأة للكثيرين في التحديث الاخير تعرف عليها

في اخر تحديثات واتساب طرح خبراء شركة واتساب عدة تحديثات خفية مهمة قد لايعرفها الكثيرون ومن خلال مقالي سوف اوضح لكم أهم هذه التحديات وطرق تفعيلها على هاتفك، تحديث واتساب الجديد 2021 مزايا خفية في Watts app مفاجأة للكثيرين من مستخدمي تطبيق واتس اب، هذا التطبيق الأهم في حياة كل شخص لديه أصدقاء يريد أن يتبادل معهم الصور والفيديوهات والمحادثات سواء الصوتية أو المقرؤه، كما يستخدمه الكثيرون في الأعمال عن طريق تبادل المعلومات والبيانات ويعتمد عليه الكثير من المؤسسات الكبرى في العالم، ونظراً لأهمية التطبيق فيتم كل فترة زمنية تحديث التطبيق بمزايا جديدة تتواكب مع تكنولوجيا المعلومات واحدث التطوير في تطبيق واتساب لتواكب طرح افضل مزايا تنافس به التطبيقات الأخرى.

تحديثات واتساب الجديد 2021 ومزايا خفيه اهمها: 1- مكالمات الفيديو الجماعية لأكثر من 50 شخص:

ميزة انتظرها الكثير من محبي واتساب وهي ميزة اجراء مكالمات فيديو يشارك فيها اكثر من 50 شخص وكنت قد سبق ان وضحت كيفية تفعيلها على هاتفك في مقال سابق، والذي يعد نقلة نوعيه جديده في التطبيق ويراه الخبراء والمحللين أنه سيكون منافس كبير جدا لبرنامج zoom وبرنامج سكايب، حيث تم تجربة ميزة مكالمات الفيديو الجماعية لأكثر من 50 شخص مؤخراً، بدلا من مكالمات الفيديو التي كانت تضم 8 أشخاص فقط.

2- إرسال الملصقات المتحركة:

الكثير من عشاق تطبيق واتساب يسعد بإرسال بعض الملصقات لمحبيه واصحابه، فقد أعلن واتساب مؤخراً أنه جاري ضخ الملصقات المتحركة في الدردشة وكذلك الصور المتحركة مع التحديث الجديد، ويمكنكم بسهولة ويسر وهذه الميزة من المزايا الجديدة على واتساب.



3- ميزة كتم الصوت:

ميزة كتم الصوت من خلال التحديثات الجديدة على التطبيق يمكنك تفعيلها على الفيديوهات التي تقوم بإرسالها إلي الأصدقاء، فقد أصبح مع التحديث الجديد في الواتساب تصوير فيديو وإرسالها إلى الأصدقاء بدون صوت إذا كنت تريد أن لا يتمكن الصديق من سماع الصوت ويرى فقط الصور بداخل الفيديو بدون صوت.

4- تغير خلفية جدار الواتساب :

التحديثات الأخيرة على واتساب إضافة ميزة تغيير الخلفيات وذلك من خلال الذهاب إلي الثلاث نقاط في واجهة البرنامج ومنها الإعدادات وتغير الخلفية التي تريدها.

5- التحكم في حذف الرسائل مباشرة أوتوماتيكي:

من خلال التحديث الاخيرة يتم حذف الرسائل مباشرة دون التدخل منك مطلقا، أي إذا كنت تريد بعد التحدث مع شخص ما أن يتم حذف المحادثة تلقائيا بعد 7 أيام، تقوم باختيار الشخص وفتح المحادثة والضغط على الشخص ومن ثم النقر على الخيار الرابع massages importants ثم الضغط على activities.

6- امكانية توصيل 4 أجهزة بدون نت:

يمكن فتح أربع أجهزة أو خمسة أجهزة دون الحاجة الى هاتفك المحمول أو دون إنترنت وهذا ما أوضحناه في رابط مقال تشغيل الوتساب على خمس اجهزة بدون نت.

7- طريقة تفعيل الوضع المظلم في واتساب:

كان تطبيق واتساب في السابق يلجأ مستخدمي برنامج واتساب إلي برامج إضافية لتفعيل الوضع المظلم في واتساب ولكن الآن مع التحديثات الجديدة أصبح الآن بإمكان أي شخص تفعيل هذه الميزة من خلال الدخول إلي الإعدادات من القائمة الرئيسية واختيار الوضع الداكن، ومنها أيضاً يمكنكم تغيير الخلفية من جديد.

8- ميزة بث رسائل واتساب:

الكثير من مستخدمي واتساب لايعرفون مزايا قد تكون مخفية عنهم ويجهلونها ومن أهم هذه المزايا هذه الخاصية فهي من المزايا الغير معروفة لدى الكثير من مستخدمي واتس آب “ميزة بث الرسائل” وهي ميزة تمكنك من إرسال نفس الرسالة إلى الكثير من جهات الاتصال لديك دون الحاجة إلى إعداد دردشة جماعية، فإن قوائم البث (Broadcast Lists) طريقة رائعة تجنبك من إعداد عدد كبير من الدردشات الجماعية وفي ذات الوقت يمكنك أن تخبر الأشخاص بنفس المعلومات، وعلى سبيل المثال كما لو أردت إعلان عن خطوبة أو حفل زفاف أو ولادة وما إلى هنالك، والرائع في هذه الميزة أنه لا يمكن لأي شخص رؤية ردود المستلمين الآخرين على الرسالة، وعندما يرد أصدقاؤك على الرسالة ستظهر لديك كرسالة عادية في شاشة الدردشات.

– كيفية بث “واتس آب” على هواتف iOS

اتبع الخطوات التالية لتفعيل ميزة بث الرسائل في تطبيق واتساب على هواتف iOS

انتقل إلى شاشة الدردشات، وانقر على قوائم البث الموجودة على يسار الشاشة أسفل شريط البحث. ثم انقر فوق قائمة جديدة، وحدد جهات الاتصال التي تريدها ثم انقر فوق “إنشاء” اكتب بعد ذلك الرسالة التي تريد إرسالها إليهم جميعًا

10- كيفية بث “واتس آب” على هواتف أندرويد:

انتقل إلى شاشة الدردشات ثم انقر فوق القائمة انقر فوق “بث جديد” وأضف جهات الاتصال ذات الصلة ثم “إنشاء”

11- ميزة وضع إشارة مرجعية على الرسائل :

من أفضل المزايا على تطبيق واتساب حيث تتيح للمستخدم بتمييز بعض الرسائل المهمة بنجمة وهو ما يسمى وضع إشارة مرجعية على الرسائل، بحيث يمكن العثور عليها بسهولة في قسم الرسائل المميزة بنجمة في الدردشة، وتفيد هذه الميزة على سبيل المثال إذا كنت بحاجة لتذكر تاريخ معين أو أي أمر هام، وللإستفادة من ميزة رسائل “واتس آب” المميزة بنجمة اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى شاشة الدردشات وانقر على الدردشة المطلوبة ابحث عن الرسالة التي تريد وضع إشارة عليها واستمر في الضغط عليها. ستظهر لك قائمة ، تختار منها النقر فوق “نجمة” ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال أعلى الدردشة لفتح قائمة المعلومات، حيث ستجد قسما يسمى الرسائل المميزة بنجمة.

12- ميزة View Once من واتساب:

سبق أن شرحنا ووضحنا بالتفصيل من خلال مقالة، هذه الميزة فقد أتاح تطبيق واتساب ميزة ميزة View Once، وهي ميزة انتظرها المستخدمين كثيرًا، وتتعلق بعرض الصور والفيديوهات لمرة واحدة، ثم حذفها بعد رؤيتها من قبل المرسل إليه، فعند إرسال صورة أو مقطع الفيديو الخاص بك أو الذي تريد إرسال لجهة اتصال ما، يمكن للراسل السماح بعرضه مرة واحدة فقط عبر النقر فوق الزر “1” الموجود على يسار زر الإرسال، ثم إرسال.