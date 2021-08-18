متى ينزل تكافل الطلاب والطالبات 1443|| التسجيل في مؤسسة تكافل والشروط المعلنة

متى ينزل تكافل الطلاب والطالبات 1443، يتساءل الكثيرون من طلاب وطالبات المملكة عن الموعد المحدد لصرف المبلغ المالي المقدم من حكومة المملكة بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية، حيث يعد برنامج تكافل الطلاب من أهم البرامج التي تقدم الدعم المعنوي والمالي للشعب السعودي من مؤسسة التكافل الخيرية بدعم من الملك سلمان حفظه الله، وهذه المؤسسة التي هي جزء من المساعدات الصادرة بأمر ملكي وهي مؤسسة حكومية مستقلة، ويعد هذا الدعم جزء من تطوير عرض الخدمات المادية والمعنوية وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الطلاب ليصبحوا طلاب جادين وجاهدين في تقدم المسيرة التعليمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم التعليمية، ويقدم موقع ثقفني الاجابة على متي ينزل تكافل الطلاب والطالبات 1443.

متي ينزل تكافل الطلاب والطالبات 1443

سؤال يطرحه الكثيرون بعد أن تعرضت المملكة العربية السعودية لمشاكل أزمة تفشي وباء كورونا، ولكن لم يصدر حتى الأن الموعد المحدد لصرف المبلغ من قبل مؤسسة تكافل، حيث تقدم المؤسسة منحًا لأكثر من 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف المدارس الحكومية بالمملكة ، ويقدر مقدار التضامن بـ 135 مليون ريال ، وتقدم مؤسسة التكافل مبلغ المنحة لذلك. ومن خلال حسابها الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، يقوم الطلاب خلال هذه الأيام بالدخول على الرابط الرسمي لموقع مؤسسة التكافل الخيرية والتسجيل عبر موقعها للحصول على هذه المنح المقدمة بمساعدة حكومة المملكة.

خطوات الاستعلام عن مكافاة الطلاب والطالبات 1443

متي ينزل تكافل الطلاب والطالبات، لن يتم تحديد وقت معين عن الموعد المحدد لصرف المبلغ المالي، ولكن يتثني للجميع الاستعلام عن ذلك من خلال الولوج إلي الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل الخيرية والاستعلام عن مكافاة الطلاب والطالبات بالرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولاً، قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل الخيرية.

ثانياً، قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

ثالثًا، يتم الكبس على أيقونة استعلام، وسوف تظهر لك النتيجة وموعد صرف المكافأة.

طريقة التسجيل في تكافل الخيرية للطلاب

أتاحت المؤسسة الخيرية لإعانة الأسر ودعم الطلاب والطالبات من التسجيل بالبرنامج إلكترونياً بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ ويمكنك التسجيل في المؤسسة من خلال ذلك:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التكافل الخيرية.

ثم يتم تحديد رمز تسجيل الدخول الخاص بالمؤسسة.

بعد ذلك ستظهر لك شاشة تقوم من خلالها بتعبئة البيانات الموجودة بها متضمنة اسم المستخدم وكلمة المرور، وسيتلقى الطالب معلومات خاصة من المدرسة التي ينتمي إليها.

بعد ذلك يقوم الطالب بتعبئة البيانات المطلوبة منه بما في ذلك الاسم والفئة.

بمجرد انتهاء الطالب من تعبئة بياناته يقوم بالضغط على إضافة حالة ، ويقوم بتعبئة المعلومات المطلوبة من حالته الاجتماعية، وقبل الانتهاء عليه التأكد من صحة البيانات التي قام بإدخالها في الموقع

ثم الضغط على رمز الحفظ وسيتم حفظ هذه البيانات وسيقوم الموقع بفرزها.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب والطالبات 1443

وضعت حكومة المملكة بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للتسجيل في تكافل الطلاب ومن أبرزها: