ساند ضد التعطل عن العمل 1443 وخطوات وشروط الحصول على الدعم

دعم ساند من أكثر القرارات التي سعدت طبقة كبيرة من طبقات المجتمع السعودي وهي طبقة الشباب، حيث كان القرار والأمر الملكي بتقديم دعم ساند للشباب الذين لا يعملون تعطلوا عن العمل لظروف ما ويبحثون عن عمل وفي فترة التعطل وأثناء هذا يقدم لهم التدريبات المناسبة لمؤهلاتهم حتى ينطلقوا للعمل مرة أخرى ثم تقديم دعم مالي مناسب لإعانتهم على ظروف الحياة، ومن خلال مقالى سوف نعرض لكم بالتفصيل خطوات التسجيل في ساند ضد التعطل عن العمل 1443، هو نظام تأمين لرعاية العامل السعودي وأسرته بتقديم لهم دعم مالي (الحد الأدنى) في الفترة التي ليس لهم وظيفة وبالتالي لا يحصلون على دخل شهري لحين التعيين في وظيفة أخرى، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم والمساعدة في البحث عن فرصة عمل والتوظيف في أقرب وقت، يأتي هذا بموجب الأمر الملكي بتطبيق هذا النظام بهدف مساندة الأسر من أبناء الوطن وتحسين الظروف المعيشية والتأمين ضد التعطل عن العمل في إطار المبادرات العديدة والأنظمة التي تتضمن تقديم المساعدات سواء المالية والعينية من خلال برامج عديدة.

الفرق بين دعم ساند ودعم حافز:

من الجدير بالذكر أنه يختلط الامر احيانا ما بين دعم سند ودعم حافز ولكي نوضح الفرق بينهما، حيث أوضحت التأمينات الإجتماعية أن التسجيل في حافز هو مخصص للمتعطلين الباحثين عن العمل والوظائف المتاحة، بينما دعم ساند هو مخصص للأشخاص المتعطلين الذين سبق لهم العمل من قبل وتركوا الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادتهم.

يشترط الجنسية السعودية. لا يتعدى العمر 59 عام. ألا يكون ترك العمل بإرادته ولا قد فصل من الوظيفة بسبب المشترك. على الشخص البحث عن عمل جديد والالتزام بالتدريبات المخصصة من قبل الوزارة. على أن المتقدم التسجيل في الوزارة. لابد من أن يكون للمتقدم حساب بنكي في إحدى البنوك. أن يكون مقيم بالمملكة إقامة كاملة.

في حالة الوفاة لا قدر الله وإذا بلغ المتقدم سن الستين سنة. إذا رفض المتقدم ثلاث عروض مناسبة للوظيفة. البقاء خارج البلاد لأكثر من 60 يوما متصلة أو متقطعة خلال فترة الصرف. إذا لم يواظب على التدريبات المقدمة من الصندوق. إذا لم ينجح في أي دورة تدريبية. إن لم يقوم بزيارة ملفه الشخصي أو تسجيل الدخول في التأمينات الاجتماعية وقاعدة بيانات طالبي العمل على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. في حالة عدم جدية المستفيد في البحث عن العمل أو حضور التدريبات المخصصة.

شروط التسجيل في ساند:الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف ساند:كيفية حساب مدد صرف ساند:

من الجدير بالذكر أنه لحساب مدد صرف ساند، حيث يتم حساب التعويض بواقع 60% من قيمة متوسط الأجور الشهرية، ولا يقل تعويض ساند عن الإعانات المقدمة للباحثين عن عمل، فيما تكون مدة الاستفادة من برنامج ساند هي سنة 12 شهر سواء متصلة أو متقطعة تتم خلال 24 شهر من مرات الاستحقاق، حيث يبدأ صرف التعويض من الشهر التالي لتاريخ الموافقة واستيفاء شروط الاستحقاق أي يتم دفع قيمة التعويض مقدماً.

سجل الدخول عبر رابط موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختر تأميناتي من الخدمات الإلكترونية.

ومنها التعطل عن العمل.

عليك تعبئة البيانات.

ثم الضغط على أيقونة قدم طلب ساند.

طريقة التسجيل في ساند: