قياس وطريقة سداد وخطوات دفع رسوم إختبار القدرات2021

في هذه الفترة من كل عام وقبل الدخول الى الجامعات يهتم طلاب ثانوي بالمملكة بالبحث عن قيمة ومواعيد الإختبارات قياس، حيث يعتبر إختبارات القدرات قياس الذى وضع من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة والذي يعتبر من أهم الشروط للدخول لاحدى الكليات الراغب الطالب دخولها أن يجتاز الاختبار، واختبار قياس من اهم الامور التي تشغل طلاب المرحلة الثانوية، حيث لابد من اجتياز هذا الاختبار بنجاح لضمان التحاقهم بالتعليم الجامعي الذي يرغبون به، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كيفية سداد رسوم اختبار القدرات.

قياس وإختبار القدرات:

من الجدير بالذكر أن اختبار القدرات قياس يعد عامل أساسي لكي يلتحق طلاب ثانوي بإحدى الكليات الراغب الدخول بها بعد إجتيازه لإختبار القدرات قياس، حيث أن قياس هو إختبار قدرات موضوع من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة، وينقسم الإختبار إلي شقين، شق لغوي وشق رياضي، بالإضافة إلي وجود مجموعة من الأسئلة العامة لتقيس مدى إطلاع الطالب وقراءته في السنوات الماضية التي قضاها بالتعليم، ويلزم على الطلاب النجاح بنسبة تتجاوز الـ ٦٠٪ لضمان الالتحاق بالكلية التي يرغبون في إكمال تعليمهم الجامعي بها، حيث يهدف هذا الاختبار إلى قياس مدى القدرات العقلية للطلاب التي تؤهلهم للمضي قدماً أثناء مرحلة التعليم الجامعي عن طريق قياس على فهم المطلوب والقياس وربط العلاقات ببعضها البعض.

طريقة سداد رسوم إختبار القدرات:

نوضح لكم بالتفصيل طريقة سداد رسوةم إختبارات القدرات فعلى الراغبين في التقديم على إختبار القدرات فيمكنهم إتباع الخطوات التالية لسداد الرسوم المطلوبة لتأكيد الطلب كما يلي:

الدخول إلي رابط الموقع الالكتروني الخاص بالبنك الذي يرغب الطالب في دفع الرسوم من خلاله. ثم يقوم الطالب باختيار خدمة (سداد الفواتير). ثم الضغط على أيقونة فاتورة جديدة. ثم الضغط على كلمة قياس أو القيام بإدخال رقم المفوتر (008). ثم القيام بإدراج رقم الفاتورة المراد سدادها. وفي النهاية يقوم بتسديد المقابل المالي.

كما يمكن سداد الرسوم عن طريق خدمة سداد أو بطاقات بنك الراجحي أو الذهاب إلي أحد فروع البنك الذي يرغب في دفع الرسوم من خلاله إذا لم تكن متناسبه عملية الدفع بالطرق الاليكترونيه.

رسوم إختيار القدرات 2021

على الراغبين لأداء إختبار القدرات بالجامعات المختلفة تسديد الرسوم المقررة على كل إختبار فقد أتاح المركز الوطني للقياس والتقويم للطلاب إمكانية الدفع بصورة إلكترونية بأكثر من طريقة من منزلهم في سبيل تيسير الأمور عليهم وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه في السطور القليلة القادمة، وتختلف رسوم إختبار القدرات وفقاً لموعد التسجيل والطريقة التي ترغب في تلقي الاختبار بها (ورقي/ إلكتروني) ويتم تحديد رسوم إختبار القدرات كالتالي: