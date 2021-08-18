اسعار حفاضات بامبرز في السعودية 2021 ومزاياها وجميع مقاساتها بالتفصيل

اسعار حفاضات بامبرز في السعودية 2021 ؛ حفاضات الأطفال من أهم الأساسيات التي يتم شراؤها، وكل يوم قد يتغير أسعارها وفقًا إن كانت مستوردة أو محلية، وأيضًا تحرص الأم على اختيار أفضل الأنواع التي تجعل طفلها يشعر بالراحة.

ولا تتسبب في شعوره بالحكة وتصيبه بالالتهابات، لذا تبحث دومًا عن أفضل أنواع الحفاضات التي تساعدها في تحقيق ذلك، وبالطبع تكون أسعارها مناسبة، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ سيدتي أسعار حفاضات بامبرز في السعودية بمختلف أنواعها ومقاساتها المختلفة.

اسعار حفاضات بامبرز في السعودية 2021

تختلف اسعار الحفاضات في السعودية وفقًا للمقاس، وتتمثل أحدث الأسعار في الأتي ذكره:-

سعر حفاضات بامبرز عناية مميزة مقاس 4 (183 ريال سعودي).

أما سعر حفاضات بامبرز بريميوم كير، مقاس 6، كبير جدًا، وزن 13 كيلو أو أكثر.

عبوة مزدوجة تحتوي على 120 قطعة (223 ريال سعودي).

سعر حفاضات بامبرز عناية ممتازة، مقاس 4، كبير 9-14 كيلو، الصندوق العملاق المزدوج يحتوي على 2400 حفاضة (230 ريال).

بينما سعر حفاضات بامبرز، عناية مميزة مقاس 4، كبير 9-14 كيلو.

تحتوي على 23 حفاضة، (49 ريال).

سعر حفاضات بامبرز بيبي دراي، مقاس 3، ماكسي، من وز 9-14 كيلو.

صندوق عملاق مزدوج يحتوي على 13640 حفاض (109 ريال).

سعر حفاضات بامبرز عناية مميزة مقاس 2، صغير الحجم، مقاس 3-8 كيلو.

العبوة الجامبو 84 حفاض، (70 ريال).

سعر حفاضات بامبرز بيبي دراس مقاس 2، صغير الحجم، مقاس 3 -8 كيلو، صندوق التوفير العملاق، 168 حفاض (120 ريال).

أما سعر حفاض وحيوية، مقاس 5، كبير جدًا، مقاس 11-16 كيلو، العبوة الضخمة تحتوي على 70 حفاض (86 ريال).

سعر حفاضات بامبرز عناية مميزة، مقاس صفر، المولود الجديد، من 0-2 كيلو، عبوة الحمل، تحتوي على 30 حفاضة (23 ريال).

بينما سعر حفاضات بامبرز مقاس 1 كبير 2-5 كيلو، المولود الجديد، عبوة التوفير الفائق، يحتوي على 136 حفاض (105 ريال سعودي).

تتميز حفاضات بامبرز أنها تجعل الأطفال يشعرون معها بالراحة.

وأيضًا الأم تشعر بنفس الراحة، لأنها لا تخشى التسريب.

أو إصابة طفلها بالالتهابات والاحمرار الذي قد ينتج عند استعمال الحفاضات الأخرى.

والأهم أنها تجمع ما بين السعر المناسب، والجودة العالية التي استطاعت لسنوات طويلة.

أن تكون أحد أهم أنواع الحفاضات التي تحرص كل أم على شراؤها لأطفالها

مزايا حفاضات بامبرز في السعودية