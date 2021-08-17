البنتاجون: القادة الأمريكيون أجروا اتصالات مع طالبان

جدة - نرمين السيد - وقال جون كيربى المتحدث باسم الوزارة فى إيجاز للصحفيين: "قادتنا العسكريون يتواصلون عدة مرات فى اليوم فى المطار مع قادة طالبان"، مشيرًا إلى أن النتائج تشير إلى حدوث استقرار نسبى فى المطار بما سمح للطائرات العسكرية بالتحليق داخل المطار وخارجه منذ يوم أمس.
وأضاف أن القادة الأمريكيين بمطار كابول مكلفون بتأمينه والحفاظ على أمنه وإعادة تشغيل عملياته واستدامتها ويقومون بأى عمليات تواصل يرونها ضرورية لإنجاز هذه المهمة.
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