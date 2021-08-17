رئيس البرلمان العربى يهنئ وزير الرياضة بنتائج البعثة الأوليمبية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، برقية تهنئة من رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى بمناسبة العام الهجرى الجديد 1443، كما قدم التهنئة بالإنجاز الذى حققه اللاعبين المصريين والحصول على 6 ميداليات خلال مشاركتهم بدورة الألعاب الأوليمبية الأخيره بطوكيو.





قال عادل بن عبد الرحمن العسومى :"إن هذه الإنجازات الكبيرة هى مبعث فخر واعتزاز ليس لجمهورية مصر العربية بل للامة العربية، لما تحمله من دلالات عميقه ورسائل واضحة على أن الشباب العربى يزخر بالطاقات والكفاءات والأبطال وهو مصدر فخر واعتزاز نقدره وندعمه ونسانده، داعيًا الله تعالى أن يوفقكم لمزيد من الإنجازات الرياضية فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتقديم نماذج مثالية للشباب العربى أمام العالم اجمع واعتلاء منصات التتويج على مستوى العالم".

وأضاف "يسعدنى" أن أعبر عن اعتزاز البرلمان العربى بهذه الإنجازات العربية الرياضية، والتى تعكس مكانه جمهورية مصر العربية وما وصلت إليه من نهضة وإنجازات رائده وتقدم فى مسيرة الرياضة ودعم الرياضيين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه زخرا لجمهورية مصر العربية، وللأمة العربية".

كانت البعثة المصرية حققت 6 ميداليات كأكبر عدد ميداليات فى تاريخ مصر، وفازت فريال أشرف بـ‏ذهبية الكوميتيه وزن +61 كجم فى منافسات الكاراتيه، وهى أول رياضية مصرية فى التاريخ تحقق الذهبية فى الأولمبياد، وحقق أحمد الجندى، فضية الخماسى الحديث للرجال، وهى أول ميدالية مصرية فى منافسات الخماسى الحديث، كما حققت هداية ملاك، برونزية التايكوندو، وزن 67 كجم، وأيضا حقق سيف عيسى برونزية التايكوندو، وزن 80 كجم، فيما حقق محمد إبراهيم كيشو برونزية المصارعة 67 كجم رجال، وحققت جيانا فاروق برونزية كوميتيه 61 كجم سيدات لمنافسات الكاراتيه.