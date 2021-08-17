جدة - نرمين السيد - استقبل Georges Pierre Lesjongard، وزير الطاقة والمرافق العامة الموريشى، السفيرة دكتورة علياء سمير برهان، سفيرة مصر فى بورت لويس، حيث تناول اللقاء رغبة الجانب الموريشى فى الاستفادة من خبرات مصر المتراكمة فى مجال بناء قدرات الكوادر الموريشية، لاسيّما فى مجالات تحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.





فى هذا السياق، أشارت السفيرة المصرية إلى تجربة مصر فى إنتاج وحدات متنقلة لتحلية وتطهير المياه والصرف الصحى، وهو ما أعرب الوزير الموريشى عن تطلع وزارته إلى التعرف على الخبرات المصرية فى هذا المجال بهدف تخفيف الضغط على شبكات المرافق العامة فى بلاده. كما أعرب الوزير الموريشى عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التحول من استخدام الوقود الأحفورى وخاصة الفحم فى توليد الكهرباء إلى الطاقة المتجددة، وقد أعربت السفيرة المصرية عن استعداد مصر التعاون مع موريشيوس لتقديم المشورة الفنية والمزيد من الدورات التدريبية للكوادر الموريشية فى كافة مجالات الطاقة، وبما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ويعكس ما تشهده العلاقات من تطورات خلال الفترة الأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطاقة والمرافق العامة الموريشى يستقبل السفيرة المصرية فى بورت لويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.