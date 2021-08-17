أشلاء بشرية بعجلات طائرة كابل.. تفاصيل مخيفة للمشهد الكارثي

أكدت قيادة سلاح الجو الأميركي، الثلاثاء، العثور على بقايا أعضاء بشرية في عجلات إحدى طائرتها، التي أقلعت من مطار كابل وهبطت في قاعدة العيديد في قطر.
وأضاف بيان صادر عن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو، أنه "تتم مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالحادثة من صور ومقاطع فيديو من أجل معرفة ملابسات الحادث".
وسلطت أضواء وسائل الإعلام العالمية على المشهد الكارثي، الاثنين، عندما احتشد آلاف الأفغان على مدرج مطار كابل، محاولين اللحاق بطائرة عسكرية أميركية من طراز "سي 17" على أمل الفرار خارج أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.
وأظهرت اللقطات عشرات المتعلقين بإطارات الطائرة والأجزاء السفلية من أجنحتها أثناء تحركها قبل التحليق، غير آبهين بخطورة ما أقدموا عليه.
وكشفت وسائل إعلام أن أشخاصا سقطوا من الطائرة بعد إقلاعها، فلقوا مصرعهم على الفور.
وقال البيان إن الطائرة هبطت في مطار كابل، الاثنين، قبل أن تغادر إلى قطر، وأحاط بها مئات المدنيين الأفغان.
وأضاف: "في ضوء الوضع الأمني المتدهور بسرعة في المنطقة المحيطة بالطائرة، قرر طاقم الطائرة مغادرة المطار بأسرع وقت ممكن".
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