أحدث حصيلة لوفيات وإصابات كورونا

أحدث حصيلة لوفيات وإصابات كوروناأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 384 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 208 ملايين وما يقارب من 714 ألف اصابة، تعافى منهم 187 مليونا ونحو 104 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 525 ألف و327 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,736 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفايروس بين مواطنيها، مسجلة (1,245 وفاة)، وروسيا (806 وفيات)، وإيران (655 وفاة)، والهند (438 وفاة)، وفيتنام (367 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (103,697 إصابة)، وإيران (41,194 إصابة)، وبريطانيا (28,438 إصابة)، والهند (24,725 إصابة)، وتايلاند (21,157 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (638,798 وفاة)، والبرازيل (569,581 وفاة)، والهند (432,112 وفاة)، والمكسيك (248,652 وفاة)، والبيرو (197,487 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (37,736,986 إصابة)، والهند (32,250,679 إصابة)، والبرازيل (20,378,986 إصابة)، وروسيا (6,621,601 إصابة)، وفرنسا (6,476,864 إصابة).