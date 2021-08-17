كيفية التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين وشرح للبرنامج وآلية التسجيل والبرامج المتاحة

التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين ، يعد التسجيل في المسارات للمعلمين والمعلمات من أهم الأمور التي يسأل عنها كم كبير من المعلمين والمعلمات وكل من يعمل بوزارة التربية السعودية خلال هذه الفترة، والهدف من السؤال هو القيام بالتسجيل فيس الدورات التدريبية، حيث أن الوزارة قامت بإطلاق مشروع تربوي جديد للمعلمين.

التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين

حرصت وزارة التربية السعودية بإطلاق مشروع المسارات التطويرية لكل المعلمين والمعلمات الذين تم ترشحهم للالتحاق بالبرامج التدريبية المتنوعة والتي تكون طبقاً لبعض من القواعد والضوابط التي تم وضعها من قبل الوزارة، كما أن المشروع يشمل مشروع تدريب المسارات التطويرية الذين يتخصصون في العديد من مجالات التدريس ويتم تنفيذ المشروع تبعاً لتقديم جمل بالبرامج التدريبية الصيفية، وتعمل تلك البرامج على تحقيق العديد من الأهداف والغايات التي هدفها الأساسي العلمين والإداريين بجانب تزويدهم ببعض من التدريبات المهنية التي تجعل مهاراتهم عالية في العمل.

يحتوي مشروع منصة المسارات التطورية على خبراء مسار التطوير بكافة تخصصات التدريس كما يكون المشروع مدعوماً بوجد عدة برامج للتدريب الصيفي ويكون تركيز تلك البرامج على تحقيق العديد من الأهداف وتطوير المعلمين والإداريين، كما وضحت وزارة التربية والسعودية أن من أولوية الترشيح تنفيذ خطة مدروسة لتدريب المدريين التي قاموا بالمشاركة في أمور الإعداد، والهدف الأول والأخير من تلك المشروع هو تطوير المنظومة التعليمية بكل المرافق التعليمية بأرجاء المملكة العربي ة السعودية.

يذكر أن الوزارة أكدت على أن جميع المعلمات والمعلمين الذين يريدون ظهور مجالات لا تكون مجالاتهم لابد من أن يكون تم تسجيلهم في مسار التنمية، الذي يعتبر من أحد مشروعات وزارة التربية السعودية التي تعمل على تحفيز أداء المعلم وزيادة كفاءتهم ومهاراتهم لتطوير نظام التعليم الحالي مع تطوير الانجازات التعليمية، حيث أنه من المشروعات التي تهدف أيضاً على وجود الكثير من الخطط التدريبية لكافة المعلمين بالمملكة وتلبية كل احتياجاتهم التي تخص المراحل التعليمية وقد يتم تنفيذ تلك المشروع عن طريق اتباع بعض من الخطوات والمراحل المختلفة.

هناك بعض من الفئات المستهدفة من المسارات التطويرية للمعلمات ومنها: