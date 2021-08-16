المندوب الصينى بمجلس الأمن: الحل السلمى هو الخيار فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أكد المندوب الصينى فى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الحل السلمى هو الخيار فى أفغانستان، مشيرا إلى أن الأولوية لضمان الأمن والنظام.



جدة - نرمين السيد - أكد المندوب الصينى فى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الحل السلمى هو الخيار فى أفغانستان، مشيرا إلى أن الأولوية لضمان الأمن والنظام. وقال مندوب الصين، فى كلمته بجلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن أفغانستان إنه يجب ألا تكون أفغانستان ملاذا للإرهابيين، موضحا "نتوقع أن تحترم طالبان التزاماتها".

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