السعودية: نأمل فى استقرار أوضاع أفغانستان بأسرع وقت

جدة - نرمين السيد - وأعربت عن أملها أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات.
كما أكدت المملكة فى الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغانى الشقيق وخياراته التى يقررها بنفسه دون تدخل من أحد، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
وأمس الأحد، أجلت المملكة العربية السعودية، أعضاء بعثتها الدبلوماسية من أفغانستان، وأعلنت فى بيان، وصول أعضاء البعثة جميعاً سالمين إلى وطنهم.
جاء ذلك، بعد دخول حركة طالبان على العاصمة كابل، وسيطرت على القصر الرئاسى فى كابول، فيما أسرعت الدول الغربية لإجلاء مواطنيها الاثنين.
وفر الرئيس أشرف غنى من البلاد الأحد مع دخول المسلحين المدينة قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، وأكد مسؤول كبير فى الداخلية الأفغانية صحة الخبر، فيما شددت الرئاسة الأفغانية على أنه لا يمكن الإفصاح عن تحركات غنى لأسباب أمنية.
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