جدة - نرمين السيد - وعبر المندوب الروسى، فى كلمته بجلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن أفغانستان، عن خشيته من نشاط مجموعات إرهابية فى أفغانستان، موضحا "نعمل مع دول المنطقة لضمان استقرار الوضع". وأوضح المندوب الروسى "على المجتمع الدولى مد يد المساعدة ودعم المصالحة الوطنية فى أفغانستان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مندوب روسيا بمجلس الأمن: لا يوجد ما يدعو للذعر وسنتعامل مع طالبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.