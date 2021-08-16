لحظة بلحظة.. طالبان فى القصر الرئاسى واجتماع لمجلس الأمن

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وعقد مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة التطورات فى أفغانستان، حيث نددت الدول بعنف الحركة، مطالبة باحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويرصد "دوت الخليج" فى النقاط التالية الأحداث الميدانية، اليوم الاثنين، وردود الفعل الدولية بشأن أفغانستان:
- بيان من أكثر من 60 دولة بشأن الأحداث فى أفغانستان
- القوات الأمريكية تطلق النار فى مطار كابول بعد اجتياح حشود للمدرج
- عاجل.. سلطات مطار كابول تلغى الرحلات التجارية من المطار بسبب الفوضى
- بدء إجلاء المواطنين الألمان من كابول
- طالبان: نستهدف تشكيل حكومة إسلامية منفتحة وشاملة
- وزير الدفاع البريطانى: لن نعود مجددا إلى أفغانستان
- مستشار الرئيس الأفغانى: أشرف غنى و200 شخصية فروا من البلاد
- عاجل.. مقتل 5 أشخاص خلال أحداث الفوضى فى مطار كابول
- الكويت تحث مواطنيها على مغادرة أفغانستان
- روسيا: لن نتعجل الاعتراف بالسلطات الجديدة فى أفغانستان
- عاجل.. الإمارات تعلن إجلاء جميع دبلوماسييها من أفغانستان
- طاجيكستان تنفى هبوط طائرة الرئيس الأفغانى أشرف غنى على أراضيها
- فنلندا تغلق سفارتها فى كابول وتبدأ إجلاء الدبلوماسيين
- عاجل.. وصول طائرة بريطانية إلى أفغانستان تحمل أول دفعة من العائدين للندن
- واشنطن تعلن انتهاء نقل طاقم سفارتها بأفغانستان وإنزال العلم الأمريكى
- ميركل: نواجه ساعات مريرة فى أفغانستان ونركز على جهود المساعدة
- الصين تؤكد استعدادها لإقامة علاقات ودية مع حركة طالبان
- فيديو مرعب.. العشرات يتمسكون بطائرة أثناء تحليقها للهروب من مطار كابول
- بيومى لـ دوت الخليج: ما يحدث فى كابول كارثة.. وبايدن يرغب فى تنشيط صناعة السلاح
- عاجل.. تحطم طائرة عسكرية أفغانية فى أوزبكستان
- واشنطن تعلّق عمليات الإجلاء من مطار كابول
- وزير الدفاع الأفغانى: لم أغادر كابول وسنواصل القتال ضد الإرهابيين
- مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ دوت الخليج: أمريكا تخلق عدوا افتراضيا فى أفغانستان
- عاجل.. انطلاق اجتماع مجلس الأمن لمناقشة التطورات فى أفغانستان
- عاجل.. جوتيريش: الأمم المتحدة تتعهد بمساعدة الشعب الأفغانى
- عاجل.. ممثل أفغانستان بمجلس الأمن: لن نقبل بقيام إمارة إسلامية
- عاجل.. واشنطن: أى عمل عدائى يستهدف الأمريكيين فى أفغانستان سنرد عليه بقوة
- عاجل.. مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: يجب محاسبة المتسببين فى العنف بأفغانستان
- عاجل.. مندوب بريطانيا فى مجلس الأمن: على طالبان احترام القانون الدولى
- عاجل.. مندوب روسيا بمجلس الأمن: لا يوجد ما يدعو للذعر وسنتعامل مع طالبان
- المندوب الصينى بمجلس الأمن: الحل السلمى هو الخيار فى أفغانستان
- السعودية: نأمل فى استقرار أوضاع أفغانستان بأسرع وقت
- فيديو.. 7 قتلى فى حادثة الفوضى بمطار كابول
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