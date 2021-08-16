لحظة بلحظة.. طالبان فى القصر الرئاسى واجتماع لمجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - تسارعت الأحداث، خلال اليومين الماضيين، عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ودخولها القصر الرئاسى.

وعقد مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة التطورات فى أفغانستان، حيث نددت الدول بعنف الحركة، مطالبة باحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ويرصد "دوت الخليج" فى النقاط التالية الأحداث الميدانية، اليوم الاثنين، وردود الفعل الدولية بشأن أفغانستان: