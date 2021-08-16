ميركل: على ألمانيا إجلاء 10 آلاف أفغاني

ميركل: على ألمانيا إجلاء 10 آلاف أفغانيقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين إن ألمانيا قد تحتاج لإجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف شخص من أفغانستان.

واضافت ميركل أن ألمانيا ستتعاون مع بلدان متاخمة لأفغانستان لدعم الفارين من البلاد بعد إحكام حركة "طالبان" سيطرتها عليها بالاستلاء على العاصمة كابل أمس الأحد.

ويشمل هذا العدد 2500 من موظفي الدعم الأفغان علاوة على نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومحامين وآخرين ترى الحكومة أنهم معرضون للخطر إذا لم يغادروا البلاد بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابل.

