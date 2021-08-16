انت الان تتابع تفاصيل خبر الوضع في أفغانستان| حماية الشعب الأفغاني عنوان الجلسة الخاصة لمجلس الأمن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في جلسة خاصة وطارئة لمجلس الأمن صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن العالم يتابع بقلق الأحداث الجارية في أفغانستان و كابول حاليا ولدينا قلق حول ما سيصبح عليه الوضع في أفغانستان و كابول مستقبلا مما رأيناه من ذعر وخوف في عيون مواطني أفغانستان.

أنطونيو غوتيريس يحث طالبان علي ضبط النفس

أعرب أنطونيو غوتيريس عن قلقه الشديد تجاه الوضع الحالي من سيطرة طالبان علي كابول وطالب أنطونيو غوتيريس طالبان بضبط النفس وعدم منع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها كما تعهد الأمين العام بحماية الشعب الأفغاني طبقا للقوانين الدولية وحماية المدنيين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الناس وان الأمم المتحدة ستستخدم كل ما يتاح لها من أدوات لحماية المدنيين الأفغان