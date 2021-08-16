عاجل.. مندوب بريطانيا فى مجلس الأمن: على طالبان احترام القانون الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن حول أفغانستان "سنواصل العمل مع الشركاء لحل الوضع فى أفغانستان"، مشيرا إلى أن طالبان تقوم بانتهاكات ضد المدنيين.
وشدد مندوب بريطانيا على أن أفعال طالبان تناقض أقوالها فى المفاوضات، مشيرا إلى أن ما يحدث فى أفغانستان مأساة كاملة.
وأكد مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة، أن حماية الأقليات فى أفغانستان ضرورة، حسبما نقلت قناة "العربية".
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