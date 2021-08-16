جدة - نرمين السيد - وأدانت مندوبة فرنسا بالأمم المتحدة، فى جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن أفغانستان، بشدة انتهاكات حقوق الإنسان فى أفغانستان. وأضافت مندوبة فرنسا "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان.. وعلينا ضمان حماية المدنيين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: يجب محاسبة المتسببين فى العنف بأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.