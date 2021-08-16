اجتماع عربى لتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامى فى الخارج

جدة - نرمين السيد - يُعقد الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعنى بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يومى الأربعاء والخميس القادمين، وذلك بحضور عددًا من الخبراء الإعلاميين من الدول العربية، وممثلى بعض المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية .





وتعقد اللجنة المصغرة المنبثقة من فريق الخبراء والمكونة من 6 دول (تونس- السعودية، اليمن، ليبيا، البحرين، فلسطين) اجتماعها غدا الثلاثاء، والتى أسند إليها إجراء تقييم شامل للخطة وإعادة النظر فى بعض أنشطتها، مع العمل على استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة من الخطة، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامى العربى فى الخارج خلال المرحلة الراهنة.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الأول لفريق الخبراء قد عُقد يومى 30 و31 أكتوبر 2019 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، كما عقد الفريق اجتماعه الثانى بالقاهرة بتاريخ 15/12/2019، وتم خلالهما وضع تصور شامل لأنشطة الخطة، بما فى ذلك وضع إطار عام لعمل المرصد والمنصة المدمجة وتحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة لهما.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إقرار خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب الذى عقد بتاريخ 15/8/2001، وتعمل هذه الخطة على ثلاثة محاور أساسية وهى : القضية الفلسطينية، ومحاربة ظاهرة الإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والمسلمين فى الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور، وفى ظل ما شهدته المنطقة العربية من تغييرات جمة خلال السنوات الماضية، أعقبها تشويه صورة العرب والإسلام لدى الغرب، وتم تحديث الخطة عدة مرات حتى تتماشى مع هذه التغيرات.