عاجل.. واشنطن: أى عمل عدائى يستهدف الأمريكيين فى أفغانستان سنرد عليه بقوة

جدة - نرمين السيد - وطالبت المندوبة الأمريكية، فى جلسة مجلس الأمن الطارئة لمتابعة التطورات فى أفغانستان، بضمان عدم عودة أفغانستان لأن تتحول إلى بؤرة للإرهاب الدولى". وأوضحت المندوبة الأمريكية، أن طالبان منعت مساعدات غذائية من دخول البلاد، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

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