عاجل.. ممثل أفغانستان بمجلس الأمن: لن نقبل بقيام إمارة إسلامية

جدة - نرمين السيد - وطالب ممثل أفغانستان، فى جلسة مجلس الأمن الطارئة لمتابعة التطورات فى أفغانستان، بقيام حكومة انتقالية تضم كل الطوائف والأقليات وتحترم حقوق الإنسان. وأضاف ممثل أفغانستان "نحث حركة طالبان على احترام الحقوق والقانون الإنسانى الدولى"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز". وأوضح ممثل أفغانستان أن سكان كابول يعيشون اليوم فى خوف، مشيرا إلى أن مظاهر الفوضى فى مطار كابول تعكس حالة الإحباط لدى الأفغان.

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