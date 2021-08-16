جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة تتعهد بمساعدة الشعب الأفغانى، مشددا "أذكّر جميع الأطراف بمسؤولية حماية المدنيين".





وأضاف جوتيريس، فى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى لمناقشة التطورات فى أفغانستان "أحث جميع الأطراف على ضبط النفس"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وتابع الأمين العام للأمم المتحدة "سمعنا عن تقارير بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة النساء وندعو إلى احترام الالتزامات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. جوتيريش: الأمم المتحدة تتعهد بمساعدة الشعب الأفغانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.