موقع نتائج الثانوية 2021 في لبنان الرابط الرسمي نتائج الامتحانات الرسمية المتوسطة ٢٠٢١

نتائج الثانوية 2021 في لبنان ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلاب والطالبات بالشهادة الثانوية أهم وأخر أخبار موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية في لبنان 2021 ، بالإضافة إلى معرفة ما تم التوصل إليه بخصوص إعلان نتائج الامتحانات الرسمية المهنية. حيث يترقب جميع الطلاب والطالبات الآن انتهاء اللجان من عملها من تصحيح ومراجعة وتقدير للدرجات تمهيداً لإعلان النتائج على مستوى المحافظات اللبنانية، ومن خلال هذه الصفحة على “موقع ثقفني”، سنعمل على جلب رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 في لبنان للعام الدراسي المنتهي.

نتائج الثانوية 2021 في لبنان

نتائج الثانوية العامة 2021 لبنان ، فيما يخص ها الشأن فقد أكدت مصادر تربوية قريبة أن عمليات التصحيح تمضي للإمام استعداداً لإعلان النتائج، ولكن هناك توقعات كثيرة تُشير أن موعد إعلان نتائج الثانوية 2021 في لبنان ستكون يوم الإثنين الموافق السادس من أغسطس الجاري، ولكن لم يتم التأكيد على هذا الخبر بشكل رسمي. ويمكنكم الحصول على نتائج الثانوية العامة في لبنان 2021 من خلال الدخول عبر رابط موقع الوزارة ( نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2021 ).

فيما أكملت المصادر التربوية موضحه، أن اللجان المختصة تعمل ليل ونهار على الانتهاء من أعمال التصحيح وفرز أوراق امتحانات الطلاب والطالبات بالشهادة الثانوية العامة، ولا يمكن تحديد موعد إعلان النتيجة حالياً لأن هذا الأمر متوقف فقط على انتهاء هذه اللجان من عملها وإعلانها بشكل رسمي الانتهاء من التصحيح.

أما عن الجانب الأخر وفيما يخص إعلان نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021 ، فقد أكدت بعض المصادر أنه جاري العمل والتمهيد على إعلان النتائج مطلع الأسبوع المقبل حيث من المتوقع إعلانها خلال يومين أو ثلاثة من تاريخ الحادي عشر من أغسطس الحالي، على أن يتوجه جميع الطلاب والطالبات إلى موقع المديرية العامة للتعليم التقني والهني نتائج الامتحانات 2021 من أجل الحصول على النتيجة.

وفيما يخص إمكانية الحصول على نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021 ، عليكم بالدخول عبر رابط موقع المديرية العامة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات 2021 ، للاستعلام عن النتيجة.

ونرجع إلى سياق الموضوع، لفتت تلك المصادر أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية في لبنان قد انتهت فعلياً أمس الأربعاء الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي أغسطس 2021، ولكن هذا في بعض المناطق فقط، وما زالت المناطق الباقية تعمل على الانتهاء منها تمهيداً لإعلان النتيجة.

حتى الآن لم يتثنى لنا التوصل إلى الرابط المفعل للحصول على نتائج الثانوية في لبنان 2021 ، وهذا الأمر ستقوم بالعمل عليه الوزارة حيث ستقوم بتفعيل رابط الاستعلام عن النتيجة قبل إعلانها بساعات قليلة، وسوف نتابع لحظة بلحظة كل ما هو جديد. وسنعمل على جلب الرابط الخاص بالنتائج في أقرب وقت ممكن.

تحديث: أعلن بشكل رسمي المدير العام للتربية ورئيس اللجنة الفاحصة فادي يرق أن نتائج الثانوية العامة في لبنان 2021 بالفروع الأربعة سيتم إعلانها اليوم الإثنين الموافق 16 آب 2021، موضحاً أن توقيت إعلان نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة في لبنان سيكون عند الساعة الخامسة مساء، كما سيتم إعلان نتائج البريفيه 2021 المتوسطة لبنان في نفس الموعد والتوقيت.