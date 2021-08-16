خلال 24 ساعة.. إخماد 41 حريقا فى 9 ولايات جزائرية

جدة - نرمين السيد - قالت الحماية المدنية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين، إنه تم إخماد 24 حريقا فى (تيزى وزو)، و5 حرائق فى (بجاية)، و4 حرائق فى (الطارف)، وحريقين فى كل من (جيجل وسطيف)، وحريق على مستوى ولايات (المدية وقالمة وسكيكدة والبويرة).

وأشارت إلى مواصلة فرق الحماية المدنية جهودها فى إخماد 8 حرائق فى 7 ولايات، وهى حريقان فى (جيجل)، وحريق فى كل من (تيزى وزو، وبجاية، وسطيف، وعنابة، وعين الدفلى، وتيبازة).