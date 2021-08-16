واشنطن تعلّق عمليات الإجلاء من مطار كابول

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه تم إنزال علم الولايات المتحدة من على مبنى السفارة الأمريكية فى كابول، وسجلت كاميرات التلفزيون عملية النقل المعقدة إلى مطار، بينما كانت المروحيات تذهب وتجىء مرات عديدة من السفارة الأمريكية إلى مطار كابول.

ولتأمين هذه العملية، صرح البنتاجون، أمس الأحد، بإرسال ألف جندى إضافى إلى كابول، ليصل عدد العسكريين الأمريكيين فى مطار العاصمة الأفغانية إلى 6 آلاف فى غضون 48 ساعة.