عاجل.. الدفاع الجوى فى أوزبكستان يسقط طائرة أفغانية اخترقت الحدود

جدة - نرمين السيد - وكان موقع "Gazeta.uz" كشف عن تحطم الطائرة التى تحمل شارة سلاح الجو الأفغانى، فى منطقة شيرآباد بولاية صرخنداريا، مساء أمس الأحد.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر أجزاء من الطائرة المحطمة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى مصاب واحدا على الأقل. فيما أكد مصدر محلى للموقع، نقل جنديين أفغانيين إلى المستشفى فى فرع مدينة ترمذ للمركز العلمى الجمهورى للمساعدات الطبية الطارئة.