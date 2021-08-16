بالصور.. اندلاع حريق غابات جديد في اليونان

يكافح رجال الإطفاء في اليونان لإخماد النيران التي اشتعلت الاثنين في منطقة كيراتي الواقعة جنوب شرق أثينا.

وأرسلت السلطات اليونانية عشرات من رجال الإطفاء معززين بست طائرات لرش المياه وأربع طائرات أخرى لإخماد النيران في كيراتي.

وتسببت الرياح القوية في إعاقة عمليات الإطفاء، في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات أوامر إخلاء تشمل ثلاث مناطق سكنية، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وعانت اليونان على مدار الأسبوعين الماضيين من مئات الحرائق التي دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، ومنازل وشركات، ما أدى إلى إجلاء العشرات من السكان.

وقتل أحد المتطوعين في أثناء عمليات الإنقاذ بينما يتلقى أربعة آخرون العلاج في المستشفيات، منهم اثنان في حالة حرجة في العناية المركزة.

وقد استنفدت اليونان طاقتها القصوى في التعامل مع الموقف، ما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة الدولية.

وأرسلت 24 دولة من أوروبا والشرق الأوسط فرق إطفاء ومروحيات وطائرات وسيارات للمساعدة.

وغادرت معظم القوات بحلول يوم الاثنين، غير أن 40 إطفائيا نمساويا ما زالوا في إقليم بيلوبونيز الجنوبي الذي ما زالت النيران مشتعلة به منذ عدة أيام.