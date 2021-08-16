سعر ايفون 12 في السعودية 2021 الإصدار الأخير وأهم مواصفاته وألوانه

سعر ايفون 12 في السعودية 2021 ؛ يهتم فئة كبيرة من الأشخاص بمعرفة أحدث أسعار الهواتف الذكية، وخاصة الايفون التي تأتي بمواصفات عالية جدًا، وبتقنية حديثة متطورة في كل مرة جعلت الشركة هي الأفضل بين الكثير من الشركات الأخرى، وجعلتها تنافس بقوة، ومؤخرًا ازداد البحث عن أحدث سعر آيفون 12 في السعودية، وما هي مواصفاته، علاوة على ذكر مزاياه والتي جعلت عدد كبير من الأشخاص متهمون بمعرفة أحدث أسعاره، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال. سعر ايفون 12 في السعودية 2021 يبلغ سعر آيفون 12 في السعودية 3799 ريال للإصدار 64 جيجا بايت.

كذلك يمكن شراؤه من امازون بخصم يصل حتى 16% ويصبح سعره 3.199 ريال، وبهذا تبلغ قيمة الخصم 600 ريال.

بالإضافة إلى أنه يتوفر أيضًا هاتف ايفون 128 جيجا بايت بسعر 4049 ريال.

وكذلك يتوفر إصدار آخر لهاتف ايفون 256 جيجا بايت بسعر 5199 ريال. سعر ايفون 12 في السعودية 2021 مواصفات ايفون ١٢ مواصفات ايفون ١٢ من أكثر الهواتف التي ازداد البحث عنها مؤخرًا في جميع المواقع، حيث يأتي هاتف آيفون 12 الجديد مع تطبيق فيس تايم بمواصفات عالية مثل:- أولا:- سرعة فائقة بفضل شبكات الجيل الخامس + شريحة A14 BIONIC.

ثانيا:- مقاوم للماء بنسبة 100%.

ثالثا:- تصميم أنيق وجديد للشاشة الرئيسية تحتوي على مكتبة التطبيقات جديدة.

رابعا:- يأتي هاتف آيفون 12 بأربعة مقاسات شاشة 5.4 بوصة، 6.1، واثنان من المقاسات الخاصة بهاتف آيفون 12 برو بوصة 6.1 بوصة، 6.7 بوصة.

خامسا:- الكاميرات الخلفية تأتي بعدد اثنان من الكاميرات الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل، والثانية بدقة 12 ميجا بكسل.

سادسا:- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

سابعا:- يأتي الهاتف ببطارية قوية، سعة تخزين كبيرة، سرعة وقوة في الاتصال، مجموعة من المستشعرات، شحن سريع سلكي، ولاسلكي.

ثامنا:- يتوفر منه ألوان مختلفة مثال على ذلك اللون الأزرق، الأسود، البنفسجي، الأحمر، الأبيض، الأخضر. سعر هاتف آيفون 12 برو في السعودية سعر هاتف آيفون 12 برو في السعودية يتوفر منه ألوان مختلفة أيضًا مثل اللون الأزرق، الفضي، الجرافيتي، الذهبي، الأزرق، وبالنسبة للأسعار فهي كالتالي:- أولا:- سعر هاتف آيفون 12 برو في السعودية سعة 128 جيجا بايت فهو 4699 ريال سعودي.

ثانيا:- سعر هاتف آيفون 12 برو في المملكة العربية السعودية سعة 256 جيجا بايت فهو 5199 ريال سعودي.

ثالثا:- سعر هاتف آيفون 12 برو في السعودية سعة 512 جيجا بايت فهو 6199 ريال سعودي. الوسوم

سعر ايفون 12 في السعودية 2021 ؛ يهتم فئة كبيرة من الأشخاص بمعرفة أحدث أسعار الهواتف الذكية، وخاصة الايفون التي تأتي بمواصفات عالية جدًا، وبتقنية حديثة متطورة في كل مرة جعلت الشركة هي الأفضل بين الكثير من الشركات الأخرى، وجعلتها تنافس بقوة، ومؤخرًا ازداد البحث عن أحدث سعر آيفون 12 في السعودية، وما هي مواصفاته، علاوة على ذكر مزاياه والتي جعلت عدد كبير من الأشخاص متهمون بمعرفة أحدث أسعاره، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال. سعر ايفون 12 في السعودية 2021 يبلغ سعر آيفون 12 في السعودية 3799 ريال للإصدار 64 جيجا بايت.

كذلك يمكن شراؤه من امازون بخصم يصل حتى 16% ويصبح سعره 3.199 ريال، وبهذا تبلغ قيمة الخصم 600 ريال.

بالإضافة إلى أنه يتوفر أيضًا هاتف ايفون 128 جيجا بايت بسعر 4049 ريال.

وكذلك يتوفر إصدار آخر لهاتف ايفون 256 جيجا بايت بسعر 5199 ريال. سعر ايفون 12 في السعودية 2021 مواصفات ايفون ١٢ مواصفات ايفون ١٢ من أكثر الهواتف التي ازداد البحث عنها مؤخرًا في جميع المواقع، حيث يأتي هاتف آيفون 12 الجديد مع تطبيق فيس تايم بمواصفات عالية مثل:- أولا:- سرعة فائقة بفضل شبكات الجيل الخامس + شريحة A14 BIONIC.

ثانيا:- مقاوم للماء بنسبة 100%.

ثالثا:- تصميم أنيق وجديد للشاشة الرئيسية تحتوي على مكتبة التطبيقات جديدة.

رابعا:- يأتي هاتف آيفون 12 بأربعة مقاسات شاشة 5.4 بوصة، 6.1، واثنان من المقاسات الخاصة بهاتف آيفون 12 برو بوصة 6.1 بوصة، 6.7 بوصة.

خامسا:- الكاميرات الخلفية تأتي بعدد اثنان من الكاميرات الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل، والثانية بدقة 12 ميجا بكسل.

سادسا:- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

سابعا:- يأتي الهاتف ببطارية قوية، سعة تخزين كبيرة، سرعة وقوة في الاتصال، مجموعة من المستشعرات، شحن سريع سلكي، ولاسلكي.

ثامنا:- يتوفر منه ألوان مختلفة مثال على ذلك اللون الأزرق، الأسود، البنفسجي، الأحمر، الأبيض، الأخضر. سعر هاتف آيفون 12 برو في السعودية سعر هاتف آيفون 12 برو في السعودية يتوفر منه ألوان مختلفة أيضًا مثل اللون الأزرق، الفضي، الجرافيتي، الذهبي، الأزرق، وبالنسبة للأسعار فهي كالتالي:- أولا:- سعر هاتف آيفون 12 برو في السعودية سعة 128 جيجا بايت فهو 4699 ريال سعودي.

ثانيا:- سعر هاتف آيفون 12 برو في المملكة العربية السعودية سعة 256 جيجا بايت فهو 5199 ريال سعودي.

ثالثا:- سعر هاتف آيفون 12 برو في السعودية سعة 512 جيجا بايت فهو 6199 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ايفون 12 في السعودية 2021 الإصدار الأخير وأهم مواصفاته وألوانه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.