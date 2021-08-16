صدور التوجيه السامي بالموافقة علي آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443//اليكم اهم الترتيبات

صدور التوجيه السامي بالموافقة علي آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443، تم التصريح بذلك القرار من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد العديد من الدراسات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بذلك القرار، انطلاقا من حرص الوزارة علي سلامة الطلبة والطالبات والأسر والمجتمع بشكل عام، ويتضمن قرار عودة الدراسة حضوريا مجموعة من الترتيبات وآليات جديدة للعمل، وسوف نعرض لكم أبرزها بشكل تفصيلي، حيث تم تقسيمها الي ما يخص التعليم الجامعي، والمرحلة التعليمية التي تشمل اطفال اقل من 12 عام، واخير الأطفال فوق 12 عام، وسوف نوضح لكم عبر موقعنا بشكل تفصيلي الآلية الخاصة لكل فئة من الفئات السابق ذكرها.

آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443

نقدم لكم المفردات اللازمة بعد صدور التوجيه السامي بالموافقة علي آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443، حيث انقسمت الي قسمين

أولا طلاب التعليم الجامعي ومؤسسات التعليم التقني والمهني، وكل متعلم يتجاوز عمره 12 عام، يشترط الحصول علي جرعتين لكل من المذكورين لعودة المدرسين والمدرسات واعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، وفي حالة عدم قدرة أحد تلك الفئات من أخذ اللقاح أو إيجاد صعوبة في توفيرة، تتولي وزارة الصحة توفيرة لهم، وذلك من خلال تسجيل الافراد عبر الموقع الإلكتروني اللقاح، علي إن يتم ذلك قبل 22 اغسطس الجاري.

ثانيا تتولي وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بنفسها عملية تسجيل كل من هم في عمر 12 عام وأكثر للحصول علي اللقاح.

كل متعلم اقل من 12 عام يتوجب الحصول علي جرعتين من اللقاح قبل 30 اكتوبر 2021.

تتابع هيئة الصحة العامة البرتوكول اللازم قبل بداية الدراسة لتطبيقة بعناية فائقة ومنع تفشي الوباء بينهم.

عودة الدراسة حضوريا 1443

ويتم الآن العمل بحرص لكل مايتعلق بعودة الدراسة حضوريا، وتطعيم الطلاب باللقاح المخصص لهم من وزارة الصحة، كما شدت الوزارة علي ضرورة تنفيذ كل مااقتضي به القرار السامي لعودة الدراسة، علاوة على ذلك نجد فرحة عارمة وإقبال شديد من الطلاب لقرار عودة الدراسة حضوريا، وذلك بعد إغلاق المدارس لمدة عاميين ومنع الدراسة بها واستبدالها بالمواقع الإلكترونية للتعليم عن بعد.