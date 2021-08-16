أمريكا توقف رحلات الإجلاء من كابول لإخلاء المطار من الحشود

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لرويترز اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا جميع رحلات الإجلاء من كابول لإخراج الحشود التي تجمعت في المطار.

ولم يذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، مدة وقف الرحلات.

وقال شهود إن 5 أشخاص قُتلوا وسط فوضى في مطار كابول اليوم الاثنين مع محاولة الناس الهرب بعد يوم من سيطرة مقاتلي حركة طالبان على العاصمة الأفغانية وإعلانهم انتهاء الحرب على القوات الأجنبية والأفغانية.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات سقوط القتلى. وقال مسؤول أمريكي إن القوات أطلقت النار في الهواء لردع أناس حاولوا ركوب طائرة عسكرية عنوة فيما كانت الطائرة في طريقها لنقل دبلوماسيين وموظفين أمريكيين إلى خارج كابول.

وقال شاهد ينتظر منذ أكثر من 20 ساعة لركوب طائرة إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين أمريكيين في المطار حتى الآن.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ثلاث جثث على الأرض قرب مدخل جانبي للمطار على ما يبدو. ولم يتسن لرويترز التحقق من المقطع. وقال شاهد آخر إنه رأى خمس جثث.

وفي ظل الفوضى العارمة، أظهرت لقطات نشرتها شركة إعلامية أن أناسا احتشدوا وتشبثوا بطائرة نقل عسكرية أمريكية كانت تتحرك على المدرج قبل الإقلاع.

يجيء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو طالبان انتهاء الحرب التي استمرت 20 عاما وأصدروا بيانات لتهدئة حالة الذعر التي تتصاعد في كابول بعد أن ألحق المسلحون، الذين حكموا البلاد من عام 1996 إلى عام 2001، الهزيمة بالجيش الأفغاني المدعوم من الولايات المتحدة مع انسحاب القوات الأجنبية.

وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد أمس الأحد مع سيطرة مقاتلي الحركة على المدينة دون مقاومة قائلا إنه أراد تجنب سفك الدماء.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان في رسالة على تويتر إن مقاتلي الحركة لديهم أوامر صارمة بعدم إيذاء أحد. وأضاف “لن تتعرض أرواح وممتلكات وكرامة أحد للأذى، بل ينبغي على المجاهدين حمايتها”.

وقال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في تصريح لتلفزيون الجزيرة “هذا يوم عظيم للشعب الأفغاني وللمجاهدين. لقد شهدوا ثمار جهودهم وتضحياتهم على مدار 20 عاما.